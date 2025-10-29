Mugnano – Aniello Della Pietra è il nuovo coordinatore del Forum dei Giovani

È Aniello Della Pietra il nuovo coordinatore del Forum dei Giovani di Mugnano del Cardinale. L’elezione si è svolta ieri, 28 ottobre 2025, dalle ore 9 alle 18, presso la sala consiliare del Comune e lo spoglio dei voti è stato effettuato questa mattina.

Grande entusiasmo e prime emozioni per Della Pietra, che guiderà il gruppo nei prossimi mesi, puntando sulla partecipazione attiva e sul coinvolgimento dei giovani del territorio.

“È una grande emozione ricevere la fiducia dei ragazzi di Mugnano”, ha dichiarato Della Pietra. “Voglio che il Forum diventi un punto di riferimento per tutti i giovani, uno spazio aperto alle idee, al confronto e alla crescita comune”

Nei prossimi giorni sarà ufficialmente formata la giunta, che affiancherà il coordinatore nelle iniziative e nei progetti futuri del Forum.(L.C.)