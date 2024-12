Montesarchio (BN), incontro su volontariato e impresa al Centro commerciale Liz Gallery, promosso dal CSV Irpinia Sannio.

Ieri 13 dicembre, come ogni anno, si è svolto un interessante incontro tra volontariato e piccola impresa, per un lavoro equo, accessibile e green, presso lo spazioso interno del Centro commerciale Liz Gallery, messo a disposizione del Centro Servizi CSV Irpinia Sannio ETS, dalla direzione del centro commerciale. Vi hanno preso parte, numerose piccole attività portate avanti dalle associazioni del volontariato, con la esposizione di vari prodotti artigianali, che hanno catturato l’interesse del pubblico, il tutto organizzato e gestito dal centro servizi del volontariato, CSV Irpinia Sannio ETS (CESVOLAB).

L’evento ha visto anche altre attività collegate, come la sostenibilità ambientale, la distribuzione di utili assicurativi, premiazione degli alunni delle scuole che hanno partecipato al concorso : “ Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza III edizione. Nell’ambito del progetto; Mantello condiviso parole e azioni di solidarietà “. Erano presenti: Raffaele Amore ( Presidente CSV Irpinia Sannio ETS ) ,Morena Cecere ( Vicesindaco di Montesarchio ) Maria Cristina Aceto ( Direttrice CSV Irpinia Sannio ETS), e i Consiglieri del direttivo CSV Irpinia Sannio ETS : Pasquale Orlando, Giovanni De Mizio ( CSV Benevento ) e Antonietta Raduazzo e Francesco Giacobbe (CSV Avellino ).

Alcune dichiarazioni raccolte in mattinata: la Direttrice Aceto “ oggi siamo qui, innanzitutto per dire grazie a tutti i volontari presenti, e grazie a Liz Gallery. Siamo qui, perché vogliamo incontrare quante più persone possibili, per contagiar, tanti rispetto alla solidarietà, e al bisogno di fare del bene “.

Vicesindaco Cecere : “ ormai, ogni anno torna questo evento targato Cesvolab a Montesarchio. Noi siamo felici di ospitarlo con una iniziativa densa di appuntamenti, all’insegna del Volontariato. Per dare risalto, al nostro territorio, con un momento di informazione, anche al museo nazionale del sannio Caudino. Ma, per affermare insieme l’importanza per la comunità, del ruolo attivo, attraverso il volontariato e l’associazionismo “.

Il Presidente Amore: “ noi oggi siamo qui, grazie al Direttore del centro Gallery qui presente. Per come dire, intensificare il rapporto tra impresa e volontariato. Oltre a ringraziare Liz Gallery, ma anche il Comune di Montesarchio ci è vicino in tutte le nostre iniziative. E all’assessore Cecere, che ci ha messo oggi a disposizione il Museo del Sannio. Per dimostrare, che attraverso il volontariato, si può fare produzione territoriale e produzione dei nostri beni culturali.

L’evento, è terminato alle ore 20 circa di sera, e il tutto, si è svolto nella più ampia organizzazione possibile, gestita dallo staff Cesvolab e in sicurezza da parte del personale della security, del centro commerciale Liz Gallery, presente full time. Durante la manifestazione, c’è stato, anche uno spettacolo di pupi dedicato ai bambini presenti.

La parte logistica, exhibition stands, è stata effettuata dall’ Associazione Impegno e Solidarietà Flumerese ODV (AV).

Carmine Martino