Montella: Al Via la Quarta Edizione di “Convivio al Monte”

L’Amministrazione comunale di Montella, sotto la guida del sindaco Rizieri Buonopane, insieme all’Arciconfraternita del SS Sacramento di Montella, organizza la quarta edizione di “Convivio al Monte”. L’evento, che si terrà dal 23 al 25 agosto 2024 presso il suggestivo Complesso Monumentale del Monte, è frutto di una collaborazione tra il Comune di Montella, la Provincia di Avellino e varie associazioni di volontariato.

“Convivio al Monte” si è consolidato nel tempo come un evento culturale di grande rilievo, dimostrando come l’integrazione tra cultura, storia e territorio possa valorizzare il patrimonio architettonico e storico di un’area, trasformandolo in un bene comune e accessibile a un pubblico più vasto. Il Complesso del Monte, con il suo Castello, i Giardini medievali, le Mura, il Convento e il Chiostro, diventa così un palcoscenico straordinario per mostre, convegni, incontri culturali e concerti, attirando un pubblico proveniente anche da fuori regione.

L’edizione 2024 sarà caratterizzata dalla Mostra “Castelli medioevali in Irpinia, Memoria e conoscenza”, curata da Giovanni Coppola e Giuseppe Muollo. La mostra, concessa dal Museo Irpino, sarà allestita nelle ampie sale del Convento del Complesso del Monte e offrirà un affascinante viaggio nella storia dei numerosi castelli irpini. Sarà un’occasione per scoprire la cultura, le abitudini e le tecniche di difesa delle popolazioni che hanno abitato questa terra nel corso dei secoli.

Oltre alla mostra, il “Convivio al Monte” prevede una serie di eventi culturali, musicali e gastronomici che permetteranno ai visitatori di apprezzare non solo la bellezza del Complesso Monumentale, ma anche il paesaggio circostante. La vista sulla Valle del Calore, con la sua bellezza mozzafiato, saprà affascinare tutti i partecipanti, offrendo un’esperienza indimenticabile e un’opportunità unica per immergersi nella storia e nella cultura dell’Irpinia.