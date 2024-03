Monteforte Irpino e Quindici resteranno commissariati per almeno 18 mesi. A breve l’arrivo dei commissari nominati dal Prefetto

La Prefetto di Avellino, Paola Spena, si appresta a nominare i commissari che assumeranno il compito di gestire i Comuni di Monteforte Irpino e Quindici, entrambi sciolti dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a causa di presunti condizionamenti mafiosi.

Secondo quanto stabilito, saranno tre i commissari designati per ciascun municipio, i quali rimarranno in carica per i successivi diciotto mesi, salvo eventuali proroghe.

La decisione del Governo, che ora necessita della firma del Presidente della Repubblica per essere ufficializzata, è stata presa dopo un periodo di sei mesi durante il quale le commissioni di accesso, istituite dalla prefettura di Avellino, hanno condotto verifiche e accertamenti sugli eventuali legami della criminalità organizzata con l’attività amministrativa dei due comuni.

Le indagini hanno portato alla luce presunti condizionamenti della malavita organizzata nell’operato delle istituzioni locali, giustificando così l’intervento del Governo per risolvere la situazione e ripristinare la regolarità e la legalità nell’amministrazione dei due comuni interessati.

La nomina dei commissari rappresenta un passo fondamentale per garantire il corretto funzionamento delle istituzioni locali e per ristabilire la fiducia dei cittadini nell’apparato amministrativo. Si auspica che l’operato dei nuovi commissari contribuisca a risanare le criticità riscontrate e a promuovere un clima di trasparenza e legalità nell’ambito della gestione comunale.