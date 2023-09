MINISTERO DELL’INTERNO – UFFICIO STAMPA SOTTOSEGRETARIO EMANUELE PRISCO

“Oggi si concretizza una svolta epocale per il mondo dello sport, con l’approvazione della modifica costituzionale che inserisce l’attività sportiva e i suoi valori all’articolo 33 della Carta. Sono felice che abbia raccolto sostanzialmente l’unanimità dei consensi parlamentari questa proposta di legge che assorbe, tra le altre, quella di FdI di cui già nel 2018 fui primo firmatario alla Camera, assieme al Presidente Giorgia Meloni e al gruppo parlamentare di FdI, poi riproposta anche in questa legislatura parallelamente a quella del Senato del collega Iannone.

Con il voto di oggi l’Italia raggiunge l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva, a cominciare di quella di base, come strumento di sviluppo da un punto di vista civile, sociale e culturale e mezzo per rimuovere disuguaglianze e discriminazioni. Oggi la pratica sportiva diventa un diritto fondamentale della persona e dunque costituzionalmente garantito e che ieri la campionessa Bebe Vio, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato – che ringrazio per il vibrante intervento a Montecitorio in occasione dell’anniversario della Costituzione – ha perfettamente rappresentato. Un grazie a tutti i gruppi parlamentari e al Ministro Abodi per aver velocemente concluso l’iter di riforma che sancisce il ruolo fondamentale dello sport in Italia che è una vittoria di squadra”.

E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, al termine del voto dell’Aula della Camera che approva in via definitiva la PdL costituzionale che inserisce la tutela dello Sport in Costituzione.