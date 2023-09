MUGNANO. Caso del presunto neonato di 8 mesi ricoverato in ospedale. Testimoni smentiscono il giornalista Grazioli

Ieri in una diretta social del giornalista napoletano Pino Grazioli aveva dichiarato che un neonato di soli 8 mesi di Mugnano del Cardinale era ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il piccolo, da come affermato da Grazioli sarebbe fratello della piccola Maria di 4 anni morta l’anno scorso nel mese di luglio dopo un ricovero al Santobono di Napoli. Da nostri accertamenti successivi, al clamore della notizia diffusa via social, abbiamo cercato di capire la fondatezza della stessa, che ci è stata smentita dagli interessati e da alcuni testimoni che hanno confermato che il piccolo è con la mamma è gode di ottima salute. A questo punto non ci resta di capire chi abbia indotto il collega a diffondere la notizia del presunto ricovero in ospedale.