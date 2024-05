Giuseppe Santomartino, Generale di Divisione (ris), presenta il suo nuovo libro sulla complessità geopolitica del XXI secolo.

Giuseppe Santomartino ha presentato il suo ultimo lavoro, intitolato “Storia del pensiero sulla guerra e la pace dalla Bibbia al jihadismo – La complessità geopolitica del XXI secolo”. Questo libro, frutto di una profonda riflessione e di un’accurata ricerca, si propone di offrire un contributo significativo alla comprensione delle dinamiche geopolitiche contemporanee.

La presentazione del libro è avvenuta ieri pomeriggio presso la spettacolare cornice della settecentesca Villa Campolieto, posta lungo il Miglio d’Oro a Ercolano. Questo scenario di grande fascino storico e architettonico ha fatto da sfondo ideale a un evento di grande rilevanza culturale, attirando un pubblico di studiosi, esperti di geopolitica e appassionati del settore.

Santomartino, con il suo nuovo volume, si pone un obiettivo ambizioso: fornire al lettore gli strumenti necessari per confrontarsi con la complessità del mondo moderno. Attraverso un’analisi che spazia dai testi sacri della Bibbia fino ai fenomeni del jihadismo, l’autore traccia un percorso storico e filosofico del pensiero sulla guerra e sulla pace. Questo viaggio intellettuale mira a rendere più comprensibili i conflitti e le tensioni che caratterizzano il XXI secolo, evidenziando le radici storiche e culturali che li alimentano.

Il libro è suddiviso in sezioni tematiche, ognuna delle quali approfondisce periodi storici specifici e le relative concezioni di guerra e pace. Dalla visione biblica della giustizia divina alle dottrine medievali sulla guerra giusta, fino ad arrivare alle ideologie contemporanee, Santomartino offre una panoramica esaustiva e ben documentata. Particolare attenzione è riservata al fenomeno del jihadismo, analizzato non solo come movimento religioso e politico, ma anche nel suo impatto sulla geopolitica globale.

La presentazione del libro è stata accolta con grande interesse. Santomartino ha sottolineato l’importanza di comprendere il passato per poter leggere il presente e anticipare il futuro. “La complessità del mondo in cui viviamo richiede una conoscenza approfondita delle sue radici storiche e culturali,” ha dichiarato l’autore. “Solo così possiamo sperare di trovare soluzioni durature ai conflitti che ci circondano.”

“Storia del pensiero sulla guerra e la pace dalla Bibbia al jihadismo” si rivolge a un pubblico vasto: dagli studenti universitari ai professionisti del settore, fino ai semplici appassionati di storia e geopolitica. Grazie a uno stile chiaro e coinvolgente, Santomartino riesce a rendere accessibili temi complessi, offrendo una lettura stimolante e arricchente.

Il contributo dell’autore con questo libro è destinato a lasciare un segno nel panorama degli studi geopolitici. In un’epoca caratterizzata da rapide trasformazioni e incertezze globali, la sua opera rappresenta un punto di riferimento per chiunque desideri comprendere meglio le dinamiche che plasmano il nostro mondo.