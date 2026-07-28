Forino Folk Festival 2026: il mondo si incontra in Irpinia tra tradizioni, musica, danza e cultura

Dal 31 luglio al 2 agosto 2026, Petruro di Forino (AV) tornerà ad essere il cuore pulsante delle tradizioni popolari internazionali con la 26ª Rassegna Internazionale dei Gruppi Folk – Forino Folk Festival, organizzata dall’Associazione Gruppo Folk Ballo O’Ntreccio e “Lupetti Petruresi 1964 di Petruro di Forino, con il prezioso supporto dei partner, del Comune di Forino e dei volontari che ogni anno rendono possibile questo grande appuntamento. Tre giorni in cui culture lontane si incontrano, si raccontano e si abbracciano attraverso il linguaggio universale della musica, della danza e delle tradizioni popolari. Il Forino Folk Festival non è soltanto uno spettacolo: è un viaggio intorno al mondo senza lasciare l’Irpinia.

Venerdì 31 luglio: arriva il Forino Folk Experience L’edizione 2026 si aprirà con una grande novità. Prima del cuore della rassegna internazionale prenderà vita il Forino Folk Experience, un’anteprima pensata per coinvolgere giovani, famiglie e gruppi di amici in una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione. Il pubblico potrà assistere e partecipare al Palio delle Associazioni, una simpatica sfida fatta di giochi tradizionali, prove di abilità e tanto spirito di squadra, riscoprendo il piacere di stare insieme attraverso i giochi di una volta. La festa continuerà con l’esplosione di colori dell’Holi Color, uno dei momenti più attesi della giornata, e con tanta musica che accompagnerà il pubblico fino a sera, trasformando il festival in una vera esperienza da vivere. Un’occasione per ritrovarsi, sorridere e dare ufficialmente il via alla grande festa del Forino Folk Festival.

Sabato 1 e domenica 2 agosto: il mondo sale sul palco Il weekend sarà dedicato alla 26ª Rassegna Internazionale dei Gruppi Folk, il momento più atteso del festival. Il palco di Petruro di Forino ospiterà delegazioni provenienti direttamente dai loro Paesi d’origine, autentici ambasciatori delle proprie tradizioni, pronti a regalare al pubblico unospettacolo fatto di colori, costumi, musiche e danze tramandate di generazione in generazione. Ogni esibizione sarà un viaggio nella storia e nell’identità di un popolo. Grande appuntamento al quale davvero non si può mancare.