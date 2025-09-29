Marigliano, un progetto di calcio inclusivo per bambini con Disturbo dello Spettro Autistico

MARIGLIANO – Nasce un progetto speciale che unisce sport, inclusione e crescita personale: l’iniziativa, rivolta a bambini con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD), utilizza il calcio come strumento educativo, motorio e relazionale.

L’attività sportiva non è pensata solo come momento di gioco, ma come mezzo per favorire lo sviluppo delle autonomie, il benessere emotivo e le competenze sociali, in un’ottica di vera inclusione.

L’evento di presentazione

Il progetto sarà presentato giovedì 2 ottobre alle ore 17.30, presso la Sala del Chiostro del Santuario Madonna della Speranza.

All’incontro parteciperà la Senatrice Giusy Versace, atleta paralimpica e da sempre impegnata nella promozione dello sport come strumento di riscatto e integrazione.

Un’iniziativa sostenuta dal territorio

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono rivolgersi anche al Presidente Onorario della Mariglianese PG, ing. Michelangelo Mocerino, contattabile al numero 335-7602271.

L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per condividere un percorso che mette al centro i bambini e le loro famiglie, dimostrando come lo sport possa diventare veicolo di inclusione e speranza.