Marigliano, oggi il concerto del pianista internazionale Giuseppe Devastato

“Il grande romanticismo”: note di solidarietà con il pianista internazionale Giuseppe Devastato.

La critica lo ha definito uno dei maestri più emozionanti della sua generazione. Si é esibito nei teatri più importanti d’Italia, d’Europa e del mondo senza però mai dimenticare le proprie radici, che affondano nella terra di Marigliano.

E alle 19,30 di oggi, sabato 18 gennaio, tornerà a casa per regalare agli ospiti del santuario della Madonna della Speranza, che è chiesa giubilare, un recital pianistico. L’occasione per apprezzare lo straordinario talento di Marigliano ma anche quella della solidarietà e della generosità. Chi vorrà potrà, infatti, effettuare donazioni a favore delle iniziative portate avanti dai frati del santuario che, guidati da padre Giuseppe Sorrentino, sono impegnati costantemente nell’aiuto alle famiglie bisognose e nei continui interventi per mettere in sicurezza il complesso conventuale di San Vito, sito dall’importante interesse storico, artistico e religioso.

Il recital, organizzato dai frati minori di Marigliano é patrocinato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa.

“Grande ed importante appuntamento culturale che rende orgogliosa l’intera comunità. Giuseppe Devastato é un artista di fama che partendo da Marigliano ha scalato le vette del successo mondiale. Un pianista d’eccezione che – afferma il sindaco Peppe Jossa – mette a disposizione della propria città il suo talento per sostenere le iniziative dei nostri frati, sempre in prima linea a favore degli ultimi ed a tutela del nostro prezioso complesso conventuale”.