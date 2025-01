Maltempo a Sirignano: scuole chiuse, cimitero inaccessibile e divieti per parchi e strade montane

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il Sindaco di Sirignano ha emesso l’Ordinanza Sindacale n. 4 del 12 gennaio 2025 (Prot. n. 108/2025) per fronteggiare i disagi e garantire la sicurezza dei cittadini. L’ordinanza, adottata in via precauzionale, introduce una serie di misure urgenti valide per il territorio comunale.

Le disposizioni principali sono:

1. *Chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado* per la giornata di lunedì 13 gennaio 2025.

2. *Chiusura del Cimitero comunale* per l’intera giornata di lunedì 13 gennaio 2025.

3. *Divieto di transito nei parchi pubblici e nelle aree alberate*, valido fino alle ore 06:00 di martedì 14 gennaio 2025.

4. *Divieto di transito sulle strade montane e pedemontane*, eccetto per i residenti, fino alle ore 06:00 di martedì 14 gennaio 2025.

L’ordinanza è stata emessa in seguito all’avviso di allerta meteo n. 2/2025 diramato dalla Sala Operativa Regionale Unificata e alla comunicazione della Prefettura di Avellino, che ha evidenziato la necessità di prestare massima attenzione a causa del perdurare delle condizioni meteo avverse. Le forti raffiche di vento che stanno interessando il territorio comunale hanno già causato danni e disagi, rendendo indispensabile l’adozione di misure straordinarie per tutelare l’incolumità pubblica.