Avella: problemi alla rete elettrica in via San Francesco, necessario un generatore temporaneo

Ad Avella, nella zona di via San Francesco, i disagi causati dal forte vento alle linee elettriche si stanno rivelando più gravi del previsto. Da questa mattina, l’area è priva di corrente elettrica dalle prime luci dell’alba a causa del danneggiamento di un cavo dell’Enel. La mancanza di energia ha lasciato numerose abitazioni al buio e al freddo, creando disagi soprattutto per le famiglie con bambini e anziani.

Nel pomeriggio, vista la complessità dell’intervento di ripristino, è stato necessario l’arrivo di un generatore temporaneo per fornire corrente alla zona. I tecnici dell’Enel sono al lavoro per mettere in funzione il generatore e garantire almeno un’alimentazione elettrica provvisoria in attesa della riparazione definitiva della linea danneggiata.

La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, che lamentano i disagi legati alla mancanza di corrente elettrica in una giornata caratterizzata da basse temperature. Le autorità locali stanno monitorando l’evoluzione dei lavori, con l’auspicio che la situazione possa tornare alla normalità nelle prossime ore.

Si raccomanda ai cittadini di seguire eventuali comunicazioni ufficiali per aggiornamenti sui tempi di ripristino del servizio.