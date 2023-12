LUMINARIE, VETRINE SPETTACOLARI, EVENTI PER BAMBINI: GROTTAMINARDA CITTÀ ACCOGLIENTE.

Stanno riscuotendo particolare gradimento le luminarie a tema musicale allestite per le strade di Grottaminarda: note, strumenti musicali, il grande albero in Piazza XVI Marzo ed il suggestivo Presepe; così come sta riscuotendo gradimento il Contest della “Vetrina di Natale” che sta galvanizzando molti esercenti, tant’è che l’Amministrazione ha deciso di prorogare la tempistica per l’iscrizione (16 dicembre). Entrambe le cose, insieme, stanno contribuendo a creare una calda atmosfera, a rendere la città più gradevole ed accogliente per lo shopping natalizio o per trascorrere una serata in uno dei tanti locali.

«Le luminarie sono molto belle – afferma il Sindaco Marcantonio Spera – per il prossimo anno estenderemo anche ad altre zone del paese. Le vetrine dei negozi di Grottaminarda sono spettacolari, le foto che sono arrivate da circa una quindicina di esercenti per partecipare al Contest, raccontano della creatività e dell’amore che i negozianti mettono nella propria attività. Abbiamo quindi deciso di prorogare fino a sabato 16 dicembre l’iscrizione alla “Vetrina di Natale” perchè in molti ce lo hanno chiesto. E poi ci sono gli eventi per i bambini nell’ambito di “Junior Camp Winter Edition”, il recupero delle tradizioni con il falò di Santa Lucia ed altre iniziative bollono in pentola.

Quest’anno l’Amministrazione comunale, nonostante le difficoltà economiche e congiunturali, non ha voluto rinunciare a questi aspetti perchè l’atmosfera natalizia è importante per contribuire a muovere l’economia come pure a sollecitare le coscienze dei cittadini in un afflato di armonia, serenità che ci deve contagiare e coinvolgere per superare le difficoltà. Grottaminarda dunque si candida ancora una volta ad essere la città dell’accoglienza, dell’ospitalità, del commercio. Invitiamo tutte le attività a continuare ad attrezzarsi al meglio – conclude il Sindaco – per un’offerta propositiva e competitiva al fine di essere d’aiuto agli avventori rispetto alle diverse esigenze».