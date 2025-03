Linea Baiano-Napoli: disservizi, silenzi e lavori fantasma. La pazienza è finita

Ennesima presa in giro per gli utenti della linea Baiano-Napoli dell’ex Circumvesuviana. Da oltre un mese si parla di lavori di manutenzione, con continue chiusure nei fine settimana, ma senza alcuna chiarezza su cosa si stia realmente facendo, dove e quando. Nessuna comunicazione ufficiale, nessuna spiegazione. Solo disagi per i pendolari, costretti a subire passivamente decisioni incomprensibili.

Abbiamo chiesto accesso agli atti per ottenere risposte ufficiali, ma la nostra richiesta è rimasta nel vuoto. E allora ci chiediamo: questi lavori esistono davvero o sono solo un pretesto per dirottare i convogli della Baiano-Napoli sulla linea Sorrentina? Guarda caso, l’unico intervento annunciato è previsto solo per il giorno 23 p.v. Un tempismo sospetto, che alimenta dubbi e perplessità.

Ancora più grave è il silenzio assordante delle amministrazioni locali, che dovrebbero tutelare i cittadini ma restano immobili di fronte a questo scempio. Possibile che nessuno dica nulla su un servizio pubblico essenziale che viene continuamente depotenziato? È inaccettabile che le istituzioni restino a guardare mentre si gioca con il diritto alla mobilità di centinaia di persone.

La pazienza è finita. I cittadini meritano rispetto, trasparenza e risposte immediate.

Dott. Salvatore Alaia

Presidente del Comitato Civico E(A) Vitiamolo

Dott. Luigi Peluso

Portavoce del Comitato