Marigliano, tracciato ex Circum: aperta la strada tra via Alise e via Settembrini

II tracciato dismesso dell’ex Circumvesuviana tra via A. Alise e via L. Settembrini è aperto alla circolazione stradale. Conclusi i lavori che hanno interessato l’arteria che è lunga circa 145 metri e che rappresenta un percorso strategico per decongestionare il traffico nel centro storico. A tagliare il nastro è stato il commissario straordinario del Comune di Marigliano, Ida Carbone: “Si tratta di un progetto nel quale il Comune ha creduto e che rappresenta uno snodo fondamentale per la città: snellisce il traffico e favorisce una circolazione più scorrevole. Un’alternativa utile ai cittadini di Marigliano ed agli automobilisti del territorio”.