Lauro, il 6 settembre CALICI A PALAZZO, chiusura in grande stile del cartellone estivo

Torna a Lauro l’appuntamento più atteso del cartellone estivo: “Calici a Palazzo”, in programma sabato 6 settembre 2025 alle ore 21.30 nei suggestivi giardini di Palazzo Pignatelli.

Giunto alla sua quarta edizione, l’evento conferma la sua vocazione di ponte tra tradizione, gusto e identità territoriale, offrendo ai partecipanti un percorso enogastronomico che celebra le eccellenze dell’Irpinia e della Campania.

Cantine, produttori agricoli, chef e artigiani del gusto accompagneranno i visitatori in un itinerario sensoriale che unisce vino, sapori autentici e cultura locale il tutto accompagnato da intrattenimento musicale di qualità .

Il biglietto d’ingresso comprende il calice, la sacchetta porta-calice e l’accesso alle degustazioni di vini e prodotti tipici.

Particolare attenzione è riservata anche alle famiglie: per i più piccoli sarà attiva un’area dedicata con animazione, intrattenimento e ristoro presso i locali dell’ex Convento San Filippo Neri, a pochi passi dall’evento.

“Calici a Palazzo è molto più di una degustazione” dichiara il Sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione “è un’esperienza che racconta il territorio, la sua storia e la sua comunità. Un’occasione per vivere Lauro in una cornice unica e suggestiva, che unisce convivialità e valorizzazione delle nostre eccellenze”

I biglietti sono acquistabili esclusivamente online. Cliccate sul seguente link:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-calici-a-palazzo-1596377892249?aff=oddtdtcreator