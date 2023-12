L’ASL PROMUOVE L’EVENTO FORMATIVO “CURE PALLIATIVE IN HOSPICE”

Si terrà sabato 2 dicembre a partire dalle ore 8.00 presso l’Aula Magna del P.O. “Criscuoli-Frieri” di Sant’Angelo dei Lombardi l’evento formativo, promosso dall’ASL di Avellino, guidata dal Direttore generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, sulle “Cure Palliative in Hospice”, Responsabile Scientifico Dott. Vincenzo Pepe.

L’evento, rivolto a tutte le professioni, mira a mettere in luce l’importanza delle cure palliative all’interno dell’Hospice nell’accompagnare il malato oncologico o affetto da malattia in fase avanzata ad andamento irreversibile e i propri familiari in questa fase della vita, nel pieno rispetto della dignità, mediante il controllo del dolore e dei sintomi fisici e psichici e fornire un luogo d’accoglienza e ricovero temporaneo per il sostegno psicologico e sociale e per il periodico sollievo dal carico assistenziale al nucleo familiare.

Il Corso di Formazione è moderato dalla dott.ssa Elisabetta Granata, Direttore del Distretto Sanitario di Sant’Angelo dei Lombardi. Tra i relatori il dott. Vincenzo Pepe, Responsabile Hospice Bisaccia, e del dott. Federico Bongo, dirigente medico Hospice Bisaccia.

Tra gli argomenti che verranno trattati: la legge sul biotestamento, l’importanza della terapia del dolore, la sedazione palliativa, il delirio e i sintomi gastrointestinali.