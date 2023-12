AVELLINO. 8 Dicembre : XXX Campionato Italiano di Podismo dei Vigili del Fuoco – Memorial ”G.Nicastro- A. De Fazio”.

Un evento nell’evento ..…. Un 8 dicembre 2023 intenso e ricco di emozioni, quello che si appresta a vivere la città di Avellino. Nell’ambito dell’iniziativa “Run Città di Avellino – III Trofeo Agaton” si terrà il XXX Campionato Italiano di Podismo dei Vigili del Fuoco – Memorial ”G.Nicastro- A. De Fazio”. La manifestazione prevede il ritrovo alle ore 7.30 dinanzi alla Cittadella dello sport (altezza ingresso villa Comunale), la partenza è prevista da Corso Vittorio Emanuele alla ore 9.30 e si snoderà su un circuito di 10 km al centro della Citta’ di Avellino tra: Corso Vittorio Emanuele, Viale Italia, Via Brigata, Via Roma, Corso Europa Via Matteotti per

ritornare su Corso Vittorio Emanuele. Tempo massimo consentito 1h.30’ per percorrere i tre giri previsti del circuito.

L’evento vedrà la partecipazione di circa un centinaio di atleti provenienti dalla gran parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco d’Italia. Tanti i campioni che prenderanno parte alla gara di corsa su strada nota in tutta Italia, che ha visto come vincitore della prima edizione della competizione, nel lontano 1987, il campione

olimpionico di sci di fondo Maurilio De Zolt del Comando di Belluno.

Vigili del Fuoco e Sport, una storia lunga 82 anni: con la circolare n. 138 del 9 dicembre 1941 del Ministero dell’Interno sul “Servizio Ginnico Sportivo e canto corale” vennero impartite le nuove disposizioni generali per l’educazione fisica, il canto corale, la costituzione e il funzionamento dei gruppi sportivi proprio presso i

corpi dei Vigili del Fuoco. Un binomio che continua e che ha visto nel tempo vigili del fuoco diventare campioni nella vita e nello sport, MINISTERO DELL’INTERNO, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, mettendo sempre in primo piano i doveri istituzionali, quelli che comportano abnegazione e sacrificio quotidiani e grandi soddisfazioni: nuova linfa e grandi esempi per le giovani generazioni.

“Il memorial è un ‘occasione per ricordare due colleghi che si sono dedicati in modo encomiabile al Corpo. Con questa iniziativa, in linea e compatibilmente con le esigenze operative, i Vigili del Fuoco si uniscono all’obiettivo di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani e di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui, attuando concretamente il principio del diritto allo sport per tutti“ -afferma il Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino Mario Bellizzi.

La conferenza stampa dell’iniziativa si terrà sabato 2 dicembre presso la Sala Conferenze del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 10.00 e vedra’ la partecipazione: del Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino Ing Mario Bellizzi, del Presidente dell’ ASD Avellino Runner Nando Romano, del Dirigente Ginnico Sportivo Lamberto Cignitti (Vice presidente G.S. VVF. Fiamme Rosse), del Funzionario dei vigili del Fuoco Nicola Petracca, anch’egli partecipante che spiegherà i dettagli della gara podistica.

Ci sarà, inoltre, la testimonianza dell’atleta e Capo Squadra dei Vigili del Fuoco di Napoli Domenico Moio vincitore assoluto dell’edizione del 2011 dell’intero circuito podistico VF.