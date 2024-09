L’Appuntamento di Cernobbio: Un Momento Chiave per l’Italia e l’Europa*

Pensieri, riflessioni ed opinioni di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO e GRANDI IMPRESE INTERNATIONAL

Settembre è ormai sinonimo di uno degli appuntamenti più rilevanti per l’Italia e per il contesto europeo: l’incontro annuale di Cernobbio. Questo evento, che si tiene ogni tardo-estate, rappresenta un’occasione preziosa per riaccendere i riflettori su temi centrali come l’economia, la politica, lo sviluppo e la ricerca. Un momento in cui istituzioni, imprenditori, economisti e analisti si confrontano sulle sfide e sulle opportunità future.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la sua nota lungimiranza e intelligenza strategica, ha colto perfettamente l’essenza del periodo che stiamo vivendo. In un intervento che ha toccato i nervi scoperti della situazione economica italiana, il Capo dello Stato ha ribadito un concetto fondamentale: l’Italia è un debitore onorabile. Nonostante l’imponente debito pubblico, il nostro paese ha sempre mantenuto i propri impegni, un segno di affidabilità che non può essere ignorato, soprattutto in un panorama globale in continua evoluzione.

Mattarella ha inoltre posto l’accento sull’importanza di allargare gli orizzonti europei, una necessità sempre più impellente di fronte ai nuovi scenari che si delineano. Da un lato, l’America si rafforza economicamente, dall’altro, colossi demografici come Cina e India – che insieme rappresentano quasi metà della popolazione mondiale – stanno emergendo come attori di primo piano nel contesto globale. La capacità dell’Europa di rispondere a queste dinamiche dipenderà dalla sua coesione e dalla capacità di pensare in grande.

L’incontro di Cernobbio si distingue perché non si limita a coinvolgere grandi nomi della politica e dell’economia, ma abbraccia una visione ampia che comprende anche le piccole e medie imprese (PMI). Questo è un aspetto cruciale, troppo spesso trascurato, perché la distinzione tra grande industria e PMI è, in realtà, meno netta di quanto sembri. Le piccole e medie imprese, infatti, sono strettamente interconnesse con le grandi aziende, fornendo servizi essenziali e partecipando a filiere produttive complesse. La grande industria, a sua volta, non potrebbe prosperare senza il supporto delle PMI, che spesso sono partner fondamentali per l’outsourcing e per la realizzazione di prodotti specifici.

Cernobbio, dunque, si presenta non solo come un punto di incontro per i grandi attori, ma anche come un’occasione per le PMI di inserirsi in un contesto internazionale, di riflettere sulle strategie da adottare e di riprogrammare il loro futuro. La partecipazione di figure istituzionali di alto profilo, provenienti non solo dall’Italia ma anche dall’estero, rafforza ulteriormente il valore dell’evento.

Per le PMI, questo appuntamento annuale è una finestra su un mondo in cambiamento, un’opportunità per acquisire nuove prospettive e per contribuire in modo decisivo allo sviluppo economico e sociale. In un periodo di profonde trasformazioni globali, Cernobbio diventa il luogo ideale per immaginare e costruire il futuro.