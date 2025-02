L’Alta Irpinia incontra le Università della Campania Prima tappa a Sant’Angelo dei Lombardi con la Federico II

I Comuni dell’area interna “Città dell’Alta Irpinia”, nei quali ricadono gli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore, hanno organizzato un ciclo di incontri e di orientamento chiamato “L’Alta Irpinia e le Università della Campania”.

Il primo appuntamento si terrà lunedì 17 febbraio a Sant’Angelo dei Lombardi, ore 10:00, presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Francesco De Sanctis”. Parteciperanno i sindaci dell’area, studenti e docenti. Interverranno inoltre, coordinati dalla docente Rosaria Famiglietti, il Provveditore agli Studi di Avellino, Fiorella Pagliuca, e il Dirigente scolastico dell’IISS “Francesco De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi, Pietro Caterini. Conclusioni affidate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito.

L’obiettivo primario dell’iniziativa è quello di avviare azioni di approfondimento e di conoscenza reciproca tra gli Atenei e le Comunità scolastiche (studenti, famiglie, dirigenti e docenti innanzitutto) per favorire contestualmente l’iscrizione di ragazze e ragazzi degli Istituti dell’Alta Irpinia, zona a forte rischio spopolamento, nelle Università presenti sul territorio regionale.

L’altro obiettivo sarà quello di rafforzare il legame tra le Università e la “Città dell’Alta Irpinia” stessa, composta dai Comuni ma con una fitta serie di partner pubblici e privati, al fine di poter ideare e portare avanti idee utili alla crescita sociale, economica e culturale.

La “Città dell’Alta Irpinia” si caratterizza infatti per un patrimonio storico, culturale e naturalistico di grande valore e allo stesso tempo per la presenza di aziende leader nei settori, tra gli altri, dell’agroalimentare, dell’aerospazio, della farmaceutica e dell’informatica. “In questo contesto – spiega il sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi e presidente della Città dell’Alta Irpinia, Rosanna Repole – si stanno certamente attivando dei percorsi di integrazione scuola-lavoro, ma un rafforzamento dei rapporti Territorio-Università sarebbe assolutamente fondamentale per creare o consolidare circuiti virtuosi con un’azione costante nei campi della formazione, dell’innovazione e della ricerca”.

La mattinata si concluderà con una visita al centro Integrationlab, nel nucleo industriale di località Porrara, ristrutturato con i fondi del Pon Legalità – Ministero dell’Interno.