La comunità di Santo Stefano del Sole è  candidata al premio Solidarity Prize.

Il piccolo comune irpino concorre al premio insieme a città europee come Bilbao (Spain) Rotterdam (Netherlands), Graz (Austria), Val-de-Reuil (France),) e Hebertshausen (Bavaria, Germany). Un messaggio forte che arriva dall’Europa che vuole ripartire proprio in tempi difficili come questi che stiamo vivendo dai suoi borghi, dove l’umanità si costruisce ogni giorno con umiltà, coraggio e visione. L’Immigrant Times Solidarity Prize celebra città e paesi che dimostrano come persone di diversa estrazione sociale possano convivere in armonia, creando comunità in cui tutti si sentano a casa. Il Premio, creato da The Immigrant Times, celebra le comunità in cui persone di ogni estrazione sociale vivono, lavorano e semplicemente si godono la reciproca compagnia, insieme e in armonia. Il Premio sarà assegnato a una città, grande o piccola, i cui residenti hanno dimostrato di sostenersi a vicenda, indipendentemente dal fatto che i loro vicini siano immigrati appena arrivati, famiglie con radici in altre parti del mondo o gente del posto con legami che durano da generazioni.