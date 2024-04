Istituto Superiore LEONE – NOBILE di Nola e “ECCELLENZE NOLANE”: Una Collaborazione per l’Eccellenza nel Settore Agroalimentare

L’Istituto Superiore LEONE – NOBILE di Nola (NA), in collaborazione con “ECCELLENZE NOLANE”, ha siglato un importante protocollo d’intesa che evidenzia l’impegno congiunto per promuovere la formazione e lo scambio di esperienze nel campo dell’agroalimentare.Sotto la guida del Dirigente Scolastico Prot. Vincenzo Serpico, docenti e studenti delle classi ad indirizzo di agraria hanno stretto questo accordo con la cooperativa “ECCELLENZE NOLANE”, rappresentata dal dott. Giovanni Trinchese. Questo partenariato sottolinea la collaborazione consolidata tra l’ISIS LEONE – NOBILE di Nola (NA) e l’Istituto Paritario Galileo – Galilei di Nola (NA), focalizzata sull’offerta di formazione e l’interscambio di conoscenze nel campo eno-gastronomico.Questa iniziativa rappresenta un’emozionante esperienza di come la scuola possa connettersi con il territorio, creando occasioni di condivisione e interazione. L’obiettivo è quello di produrre un evento finale che sarà organizzato e pubblicizzato per coinvolgere l’intera comunità.La collaborazione tra l’Istituto Superiore LEONE – NOBILE e “ECCELLENZE NOLANE” testimonia l’impegno congiunto nel promuovere l’eccellenza nel settore agroalimentare, non solo attraverso la formazione accademica, ma anche tramite esperienze pratiche e concrete che arricchiscono il percorso educativo degli studenti e favoriscono lo sviluppo del territorio.L’evento finale sarà un’opportunità per mostrare i risultati di questa preziosa collaborazione e per celebrare il valore della formazione e dell’innovazione nel settore agroalimentare.Per ulteriori informazioni o per partecipare all’evento finale, si prega di contattare l’Istituto Superiore LEONE – NOBILE di Nola (NA) o “ECCELLENZE NOLANE”