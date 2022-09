IRPINIA. Il Movimento Autonomi e Partite Iva appoggia e sostiene FDI

Il Movimento Autonomi e Partite Iva appoggia e sostiene FDI in particolar modo la candidatura dell On. Edmondo CIRIELLI alla camera e al Senato dell’ On Gianfranco Rotondi…il coordinatore provinciale di AUTONOMI E PARTITE IVA, Antonio Del Giudice invita gli iscritti e i simpatizzanti del neonato movimento in difesa e rappresentanza degli Automi e delle Partite Iva che ormai è presente in tutt’ Italia e radicato ad Avellino e provincia con oltre 300 iscritti a votare e supportare con impegno il centro destra, con attenzione particolare per fratelli d’Italia e i suoi validissimi Candidati.

ANTONIO DEL GIUDICE COORD. PROVINCIALE AUTONOMI E PARTITE IVA