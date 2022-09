IRPINIA. Il Centro destra analizza il voto domani 29 settembre presso la sede della Lega Irpina

Si comunica che nel pomeriggio di domani 29 settembre 2022, alle ore 17.30, presso la sede provinciale della Lega in Avellino, Piazza De Marsico, si terrà una conferenza stampa dei vertici provinciali del centrodestra, cui prenderanno parte Salvatore Vecchia per la Lega, Giovanni D’Ercole per Fratelli d’Italia, Carmine De Angelis per Forza Italia e Gennaro Romei per l’UDC.

Durante la conferenza stampa saranno espresse le valutazioni dei partiti del centro destra sui risultati provinciali delle elezioni politiche appena celebrate, che hanno visto l’elezione di Gianfranco Rotondi e Giulia Cosenza nei collegi uninominali.