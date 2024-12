Intervista di Andrea Salvatore Guerriero al Sindaco di Quadrelle, Simone Rozza.

Signor Sindaco, innanzitutto grazie per essere qui. Può riassumere l’anno appena trascorso per l’amministrazione di Quadrelle Civica?

Grazie a voi. È stato un anno intenso e ricco di soddisfazioni. Insieme alla mia squadra, di cui sono profondamente orgoglioso, abbiamo affrontato molte sfide, portando avanti progetti importanti per la comunità. Ogni giorno lavoriamo per il bene del paese e i risultati ottenuti sono una chiara dimostrazione di questo impegno.

Quali sono stati i principali interventi realizzati durante il 2024?

L’elenco è lungo, ma mi fa piacere sottolineare alcuni interventi chiave. Abbiamo migliorato la viabilità cittadina, intervenendo su arterie fondamentali come via Fusaro e via Mazzini, e lavorato sulla manutenzione delle aree montane, grazie alla collaborazione con gli operai idraulici forestali della Comunità Montana. Sul fronte scolastico, abbiamo coperto l’ingresso della scuola dell’infanzia e collaborato con la dirigente scolastica Luigia Conte per migliorare le strutture e garantire condizioni di studio ottimali.

Inoltre, abbiamo digitalizzato molti servizi della pubblica amministrazione, riducendo i tempi per i cittadini, e completato la riqualificazione della sede comunale. Infine, abbiamo potenziato il progetto di videosorveglianza, aumentando la sicurezza del nostro paese.

L’area fitness di via Luigi Auricchio. Cosa rappresenta per la comunità?

È un progetto straordinario. Da un lato offre uno spazio per praticare sport all’aperto, accessibile a tutte le fasce della popolazione; dall’altro, ci ha permesso di recuperare un’area che per decenni era stata abbandonata. È un intervento che incarna la nostra visione di sviluppo: utilità, inclusività e valorizzazione del territorio.

Per quanto riguarda la situazione idrica, qual è quella attuale?

La gestione idrica è una priorità per noi. Grazie all’apertura di un nuovo pozzo e al dialogo costante con la Regione Campania, la situazione è migliorata rispetto al passato. Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare, ma stiamo lavorando per interventi strutturali che riducano le perdite e migliorino l’efficienza delle reti. Non abbassiamo la guardia su questo tema.

L’alluvione di agosto ha colpito duramente il territorio. Quali passi sono stati intrapresi per la prevenzione?

Dopo il riconoscimento dello stato di calamità, abbiamo avviato un dialogo con l’assessore regionale Caputo per pianificare interventi strutturali. Il nostro territorio è sensibile, e stiamo lavorando per una progettazione mirata che metta in sicurezza le aree più a rischio.

– Guardando al futuro, quali sono le priorità per il 2025?

Abbiamo tanti obiettivi in programma. A gennaio partiranno i lavori di riqualificazione dell’area Pip, e approveremo finalmente il Piano Urbanistico Comunale, atteso da trent’anni. Inoltre, continueremo a lavorare nell’ambito dell’Unione del Baianese, un organismo che potrà portare importanti benefici al territorio, grazie anche alla collaborazione con gli altri sindaci del Mandamento.

Le elezioni comunali sono state posticipate al 2026. Come ha accolto questa notizia?

Non è un problema per noi. Eravamo pronti a presentarci agli elettori nel 2025, ma questo rinvio ci permette di portare avanti ulteriori progetti e presentarci con un bilancio ancora più corposo. La nostra amministrazione si è sempre distinta per trasparenza e serietà, e i cittadini sanno di poter contare su di noi.

– Ci sarà una sua candidatura per un altro mandato?

La legge lo consente, ma sarà una decisione che prenderemo insieme al gruppo e, successivamente, con il supporto dei cittadini. La priorità resta il bene del paese, e ogni scelta sarà orientata a questo obiettivo.

In conclusione, cosa possono aspettarsi i quadrellesi dal vostro nuovo programma elettorale?

Il nostro programma sarà realistico e ambizioso. Concluderemo gli impegni presi nel 2024 e ne aggiungeremo di nuovi, concordati con i cittadini. Continueremo a lavorare per la valorizzazione delle aree interne e per la crescita di Quadrelle, sempre con trasparenza e impegno.

Grazie, Sindaco.

Grazie a voi. Buone feste e buon anno a tutta la comunità di Quadrelle!