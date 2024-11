Inter-Napoli 1-1: pari a San Siro con brivido finale

Nella serata di San Siro, il tanto atteso match tra Inter e Napoli si conclude con un 1-1 ricco di emozioni e colpi di scena, lasciando i tifosi di entrambe le squadre con l’amaro in bocca per le occasioni sprecate. A partire subito forte sono stati gli azzurri, che hanno trovato il vantaggio con McTominay, mentre l’Inter ha risposto prima dell’intervallo grazie a un gioiello dalla distanza di Hakan Çalhanoğlu. Nella ripresa, le squadre hanno lottato con intensità, ma nessuna delle due è riuscita a capitalizzare le occasioni decisive.

La partita inizia con un Napoli aggressivo, ben disposto in campo da Antonio Conte. La scelta di avanzare McTominay ha pagato subito: al 23’, lo scozzese approfitta di un’incertezza difensiva dell’Inter sugli sviluppi di una palla inattiva e, con un colpo preciso, trafigge la difesa nerazzurra e porta in vantaggio il Napoli. La squadra partenopea, in controllo del match, ha mostrato una solidità difensiva e una concentrazione esemplare, con tutti i giocatori ben calati nella tattica impostata da Conte.

L’Inter, però, non si è lasciata intimorire, continuando a macinare gioco e cercando di sfruttare le sue armi migliori. Proprio poco prima dell’intervallo, è Çalhanoğlu a risolvere la situazione con un colpo magistrale dalla distanza, sorprendendo il portiere del Napoli e riportando il risultato in equilibrio al 42’. Il gol del turco ha galvanizzato i tifosi di San Siro e dato nuova energia alla squadra di Inzaghi, che ha affrontato la ripresa con un piglio più deciso.

La partita, però, ha riservato ancora qualche emozione. Negli ultimi istanti di gioco, Giovanni Simeone ha avuto tra i piedi il pallone del possibile 2-1, trovandosi a pochi passi dalla porta, ma non è riuscito a finalizzare. Il “Cholito” ha mancato una chance che avrebbe potuto far esplodere di gioia i tifosi partenopei e consacrarlo come eroe della serata.

Il pareggio lascia il Napoli al primo posto in classifica, mantenendo la vetta grazie al punto guadagnato in una delle trasferte più difficili della stagione. Sebbene il mancato goal di Simeone negli ultimi minuti abbia impedito di uscire da San Siro con i tre punti, il Napoli ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra solida e determinata, capace di adattarsi a ogni avversario.

Il pareggio tra Inter e Napoli è un risultato che riflette l’equilibrio tra due squadre di grande qualità, entrambe con l’obiettivo di restare al vertice. San Siro ha assistito a un match intenso, ricco di episodi e tensione, dove nessuna delle due formazioni è riuscita a prevalere. Per il Napoli, la vetta è confermata, ma il mancato match point lascia un po’ di rammarico.

(Andrea Salvatore Guerriero)