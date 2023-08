Indignazione per un hotel in Sardegna che ha messo nel suo buffet una donna ricoperta di cioccolata

Una tempesta di reazioni e indignazione ha travolto l’Italia in seguito alla condivisione di una foto sui social media che ha scosso la sensibilità di molti. La foto ritrae una giovane donna distesa su un buffet di dolci in un hotel in Sardegna, con il suo corpo coperto di cioccolato fuso. Questo sconcertante scatto è stato condiviso da un manager milanese che aveva scelto Golfo Aranci come destinazione per le sue vacanze estive.

L’immagine ha scatenato un’ondata di indignazione in tutto il paese, alimentata dalla condivisione virale della foto e dalle reazioni indignate delle persone che l’hanno vista. La fotografia è stata prontamente commentata da molte persone, tra cui il manager milanese che l’aveva condivisa. Attraverso il suo profilo Linkedin, ha espresso la sua sorpresa e indignazione riguardo alla scelta dell’hotel di presentare il corpo di una donna come parte di un buffet.

“Vedendo questa foto sono rimasto sbalordito. Qual è l’opinione dei dirigenti dell’azienda turistica che gestisce l’unità alberghiera riguardo alla presentazione specifica del corpo femminile? Il corpo di una donna, di un’operaia, viene ridotto a un piatto, per la soddisfazione di alcuni occhi furbi”, ha scritto il manager milanese nella sua denuncia. Ha anche menzionato che la sua figlia quattordicenne era rimasta scioccata dalla foto, testimoniando così l’effetto negativo che questo incidente ha avuto su una giovane mente.

La catena alberghiera responsabile dell’hotel ha rapidamente risposto all’indignazione pubblica. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha riferito che la catena ha emesso scuse ufficiali e ha avviato un’indagine interna per esaminare le circostanze che hanno portato a questo incidente. L’obiettivo principale dell’indagine è assicurarsi che eventi simili non si verifichino mai più e che nessun cliente si senta insultato durante il suo soggiorno in uno dei loro alberghi.

L’indignazione suscitata da questa situazione mette in luce la sensibilità crescente riguardo alla rappresentazione del corpo femminile e all’importanza di promuovere rispetto e uguaglianza di genere in tutti gli aspetti della società. Questo incidente serve come un promemoria che la dignità e il rispetto delle persone, indipendentemente dal loro genere, dovrebbero essere sempre al centro delle decisioni e delle azioni di tutte le organizzazioni, comprese le aziende turistiche.

(Andrea Salvatore Guerriero)