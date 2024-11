Incendio al Castello Longobardo di Avella: radura in fiamme, intervengono Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali

‎Questa mattina, un vasto incendio ha devastato la radura intorno al Castello Longobardo di Avella, in provincia di Avellino. Le fiamme, che si sono levate alte fino a diversi metri, hanno interessato una zona ampia nei pressi dell’antico maniero, minacciando la sicurezza di questa storica struttura. L’incendio, scoppiato per cause ancora da accertare, si è rivelato particolarmente difficile da contenere, vista la sua estensione e la velocità con cui si è propagato.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli uomini della Comunità Montana del Partenio, che già operavano in zona, che hanno subito avviato le operazioni per arginare le fiamme. Sono giunti sul luogo i Carabinieri Forestali di Monteforte Irpino e una squadra dei Vigili del Fuoco, che si sono impegnati nella difficile impresa di spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Rimane alta la preoccupazione per i possibili danni al castello. Secondo le prime informazioni, l’incendio avrebbe lambito anche l’antica torre. Le operazioni di spegnimento sono terminate e al momento non è possibile quantificare l’entità dei danni subiti dal patrimonio storico.

Il Castello di Avella rappresenta un importante pezzo della storia locale e delle radici longobarde del territorio, motivo per cui l’incendio ha suscitato forte preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali. L’auspicio è che le fiamme non abbiano compromesso la struttura portante del maniero e che l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso possa contenere i danni, preservando questo prezioso monumento.

Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore per capire la causa dell’incendio e valutare le condizioni del sito, mentre proseguono le operazioni di bonifica per evitare che il fuoco possa riaccendersi in altre aree della radura.