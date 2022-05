Il Rivoluzionario Sinodo di Papa Francesco, approda a Sperone. Il popolo, accoglie l’Invito e si pone in ascolto dello Spirito Santo

Arriva una nuova ‘rivoluzione’ nella Chiesa di Papa Francesco: l’assemblea che normalmente coinvolgeva solo i vescovi per decidere sulle grandi questioni ora partirà dal basso con la partecipazione di tutti i cattolici.

Il Sinodo non sarà dunque “solo un evento, ma un processo che coinvolge in sinergia il Popolo di Dio, il Collegio episcopale e il Vescovo di Roma, ciascuno secondo la propria funzione”, spiega la Santa Sede. Il percorso per la celebrazione del Sinodo si articolerà in tre fasi, con una fase diocesana, una continentale, fino a quella conclusiva a livello di Chiesa Universale.

Papa Francesco trasforma il Sinodo dei Vescovi da Evento a Processo e invita: – “ Si ascolti prima di tutto il popolo. Questo è la novità rivoluzionaria del Sinodo 2021/2023: Un processo che riconsegni all’uomo quanto gli appartiene: la Parola.

Prima fase Narrativa: (ottobre 2021 – ottobre 2023)

Seconda fase Sapienziale: (2023 – 2024)

Terza fase Profetica : (2025)

Il santo Padre ha aperto in Vaticano, il 9 e 10 Ottobre 2021 il Sinodo dal tema: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione” . Le tappe del percorso sinodale hanno un percorso parallelo in tutte le Diocesi, fino alla fase finale nell’Ottobre 2023.

Il Parroco Reinaldo Ariῆo Plata , con una delegazione parrocchiale, ha iniziato, come la fase Diocesana con Sua Eccellenza il Vescovo Francesco Marino; il quale, dopo aver avviato i lavori del Sinodo Diocesano, per primo, si è posto in ascolto delle delegazioni parrocchiali. Dopo alcuni incontri diocesani: programmatici e d’indirizzo, il 30 aprile è iniziata la prima consultazione del gruppo pastorale per l’apertura della fase territoriale in Sperone.

Sperone vive, a tutto tondo, la fase parrocchiale Il 6 maggio, con l’incontro-veglia ”SIAMO DAVANTI A TE”, si è dato inizio ufficialmente il Sinodo Speronese. Grande sensibilità, adesione e partecipazione da parte di tutti. Oltre ai rappresentanti delle associazioni, gruppi e movimenti della Comunità parrocchiale, sono convenuti i rappresentati dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale, del Forum dei Giovani, della Consulta delle Associazioni e liberi cittadini.

La veglia si è svolta secondo lo spirito del Sinodo: Partecipazione: Comunione, Missione.

Il significativo momento del “lucernaio” ha aperto l’incontro che ha permesso ai presenti di vivere concretamente il processo: buio – luce. A tutti è stato presentato l’essenza del Sinodo spiegando, la sua valenza in questo tempo cambiamenti epocali.

Davanti a Gesù Eucarestia, si è pregato lo Spirito Santo per il dono del discernimento. L’assemblea è stata erudita sui contenuti essenziali della lettera del Consiglio della Conferenza Episcopale che qui riportiamo in qualche stralcio: – “L’ascolto non è una semplice tecnica per rendere più efficace l’annuncio; l’ascolto è, esso stesso annuncio, perché trasmette all’altro un messaggio balsamico: “tu per me sei importante, meriti il mio tempo e la mia attenzione, sei portatore di esperienze e idee che mi provocano e mi aiutano a crescere”. L’ascolto della Parola di Dio e ascolto dei fratelli e delle sorelle vanno di pari passo . L’ascolto degli ultimi: piccoli, ammalati, peccatori, indigenti, separati…; è prezioso, ci riporta allo stile di Gesù”. …..” la nostra “non è semplicemente un’epoca di cambiamenti ma è un cambiamento d’epoca”. …. .. il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio …

La “Comunione”- Minuti di orante silenzio per lasciarsi interpellare dallo Spirito di Dio, stimolato

anche da alcune provocazioni: Credo veramente che il Signore Gesù è risorto e vivo e che il Suo Spirito continua ad operare nella storia? Mi sento detentore della grazia, o mi sento visitato dalla grazia?

La Missione – “Uscire” con Gesù Eucarestia fuori dalla Chiesa, quasi a voler evocare l’Esodo, un passaggio, come dice il Santo Padre un Processo; da un modo d’essere Chiesa china su se stessa ad una Chiesa che s’ incammina per andare sulle orme del Suo Maestro in cerca dell’altro che è portatore di Vita, di Grazia, di Luce. L’accensione di una grande fiaccola simbolicamente, ha dato l’avvio al mandato missionario. Tra le testimonianze accolte, qualcuno ha paragonato questo alla pentecoste speronese. Il rientro in parrocchia e l’ adesione significativa di ben 27 persone per camminare insieme sui passi del Sinodo. I giovani piacevolmente coinvolti, grande entusiasmo, con una nutrita speranza di poter concretamente realizzare il “sogno di Dio” e del Papa per questo terzo millennio che fortemente ci interpella nei volti dei tanti giovani sfiduciati, dei tantissimi reduci della Pandemia e non ultimi i naufraghi della disuguaglianza sociale.

Questo Sinodo ci chiede stile e metodo di ascolto: uno stile umile, disinteressato, in sintonia con le “Beatitudine Evangeliche”; un metodo che chiede preparazione e discernimento nell’ascolto.

Una Chiesa alla riscossa? No, una Chiesa con i piedi ben radicati in Cristo che prende atto di questo mutamento epocale dove l’uomo va perdendo la sua naturale identità. Un tempo che continua a virare verso un FUTURO dimentico del vivere PRESENTE; della storia reale di ciascuno.

Il Sinodo pone una domanda fondamentale:- Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel “camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale? Accompagnata da 10 temi che accompagneranno i nostri “tavoli d’ascolto” così ci piace chiamare i nostri gruppi: il tavolo, ricorda la mensa,

il calore della famiglia… I temi proposti sono: COMPAGNI DI VIAGGIO – ASCOLTARE . PRENDERE LA PAROLA – CELEBRARE – CORRESPONSABILITA’ NELLA MISSIONE – DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETA’ – DIALOGARE CON LE ALTRE CONFESSIONI CRISTIANE – AUTORITA’ E PARTECIPAZIONE – DISCERNERE E DECIDERE – FORMARSI ALLA SINODALITA’

Carichi dell’entusiasmo trasmessoci da tanta partecipazione e, in primis, dal dono grande dello Spirito Santo, VOGLIAMO, con questo articolo, CONDIVIDERE quanto sta accadendo nel mondo e nel NOSTRO paese: SPERONE Il Sinodo è una nuova OPPORTUNITA’, se senti nel tuo cuore che chiama la SPERANZA; VIENI, e VIVI con noi questa meravigliosa AVVENTURA che è la TUA, la MIA, la NOSTRA storia.

TI ASPETTIAMO!

