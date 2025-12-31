Il responsabile regionale del dipartimento disabilità Lega giovani, Giovanni bocchini Un Passo Avanti per le Persone con Disabilità in Campania!

La Legge di Bilancio appena approvata rappresenta un importante riconoscimento per le persone con disabilità, le famiglie e i caregiver. Lo stanziamento di 257 milioni di euro per il caregiver familiare convivente prevalente è un passo concreto verso il riconoscimento del valore di chi si prende cura degli altri. Concreta Fattibilità in Campania In Campania, dove la disabilità colpisce oltre 400.000 persone, questi fondi potrebbero fare la differenza. Tuttavia, è fondamentale che le istituzioni regionali e locali lavorino insieme per garantire un utilizzo efficace e trasparente di questi fondi. – Punti di forza: – Stanziamento di 257 milioni di euro per il caregiver familiare convivente prevalente – 7,6 miliardi di euro per la sanità in tre anni – Sfide: – Garantire l’accesso ai servizi e ai fondi per le persone con disabilità in tutta la regione – Superare la burocrazia e i ritardi nell’erogazione dei fondi Cosa possiamo fare? – Monitorare l’iter di approvazione e di erogazione dei fondi – Promuovere la formazione e l’informazione per i caregiver e le famiglie – Sviluppare progetti di inclusione sociale e lavorativa per le persone con disabilità Avanti insieme per un futuro migliore! Misure Principali della Legge di Bilancio 2026 (e 2025) 5 per mille: Innalzato a 610 milioni di euro, garantendo più fondi al Terzo Settore, come richiesto da anni. Detrazione 75%: Proroga e semplificazione per interventi di abbattimento barriere architettoniche, anche a livello condominiale. Fondo per le Politiche della Disabilità: Incrementato di 200 milioni nel triennio e riorganizzato per attuare la Legge Quadro sulla Disabilità (L. 227/2021), con l’obiettivo di creare un unico fondo per progetti di vita, autonomia e “Dopo di noi”. Caregiver: Confermati i fondi dedicati e le risorse aggiuntive per il triennio 2022-2024, con un totale di 80 milioni annui. Borse di Studio: Risolto il problema della cumulabilità con assegni di invalidità, finanziando la misura per 10 milioni annui per studenti con disabilità. Periferie Inclusive: Stanziamento di 10 milioni per il fondo sperimentale per persone con disabilità in contesti svantaggiati. Assegno di Inclusione (ADI): Adeguamento delle soglie ISEE per garantire l’accesso alla misura a famiglie con disabili, con importi fino a 541€ mensili per il singolo disabile. Autismo e Non Autosufficienza: Incremento dei fondi per i rispettivi fondi dedicati, per progetti socio-assistenziali e autonomia. Io valgo.