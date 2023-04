Il Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane querela il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio. La nota

In relazione alle dichiarazioni di Vittorio D’Alessio, nella duplice veste di Presidente dell’Ato Rifiuti e di Consigliere Provinciale e dei Consiglieri provinciali appartenenti al gruppo “Proposta civica per l’Irpinia”, asseritamente firmatari delle stesse dichiarazioni, apparse in data odierna, 16/4/2023, su plurime testate giornalistiche, lo scrivente Rizieri Buonopane, nella specifica qualità di Presidente della Provincia di Avellino, considerata la gravità delle stesse, fondate su dati di fatto falsi e falsamente attribuiti e la marcata e rilevante offensività di quanto affermato, comunica di avere già conferito mandato ai propri legali per tutelare la propria intangibile sfera personale e istituzionale e per presentare, alla competente Autorità Giudiziaria penale, apposita querela. Comunica, altresì, che non commenterà, in questa sede, in alcun modo, il comunicato di D’Alessio.