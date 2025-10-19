Il Nola cala il poker: battuta l’Acerrana

Il Nola riprende a correre e fa suo il derby con l’Acerrana. E lo fa in grande stile, calando il poker e chiudendo la partita già nel primo tempo. Senza Faella e Izzillo fuori per infortunio e Cipolla per squalifica, mister Giampà dà fiducia a Dell’Orfanello in difesa e a Guarracino e Ahmetaj in attacco. Il Nola comincia subito forte e imprime la sua solita mano alla gara. Il vantaggio arriva al 17′: filtrante di Guarracino che serve Dell’Orfanello sulla linea di fondo, il brasiliano scatta e serve al centro Ahmetaj che stoppa e scaraventa la palla alle spalle di Merola. Passano solo sei minuti e il Nola raddoppia: palla lunga perfetta di Berardocco che arriva ad Estrella, l’ariete brasiliano supera Merola con un sombrero e segna a porta vuota. A cavallo della mezz’ora il Nola cala anche il tris: palla per Guarracino che supera in maniera secca il suo difensore, cross al centro rimpallato, assist ancora di Guarracino e tap-in vincente di testa ad opera nuovamente di Ahmetaj. Il primo tempo è in cassaforte ma nel secondo tempo il Nola non abbassa la guardia. Nei primi dieci minuti i Bianconeri colpiscono due legni: prima Ahmetaj che centra l’incrocio, poi Estrella che trova sulla sua strada la traversa a bloccargli la via del gol. Al 56′ Sasso prova a svegliare i suoi ma la sua conclusione va alla destra di Montalti che si tuffa e amministra. Al 58′ il Nola cala il poker ancora con Estrella che, servito dal solito Dell’Orfanello, spinge di testa la palla in rete. Al 62′ l’Acerrana è pericolosa con Piacente che potrebbe trovare il gol della bandiera ma il suo tap-in sugli sviluppi di un calcio piazzato va alto da pochi metri. Il Nola non rischia più da questo momento e porta a casa la partita e la vittoria, ritornando a fare punti dopo due sconfitte consecutive arrivate con Heraclea e Fidelis Andria.

“Venivamo da una bella settimana carica di tensione – ha dichiarato mister Domenico Giampà – I ragazzi hanno lavorato bene, credo sia stata la migliore settimana da quando sono a Nola. Finalmente i ragazzi sono stati ripagati. Ora però c’è necessità di essere equilibrati. Tifosi, ultras, società, ambiente. Ci vuole equilibrio. Questa squadra può far divertire ma non dobbiamo nè esaltarci nè deprimerci. E’ una squadra giovane guidata da due veterani come Izzillo e Berardocco. Stiamo raccogliendo sicuramente meno di quel che meritiamo ma stiamo sempre lavorando bene. I ragazzi hanno fame e danno sempre il massimo. Mi emozionano in settimana per come si allenano più che in gara. Quello che hanno seminato in questi giorni hanno raccolto. Anche noi come staff dobbiamo essere bravi ora a mantenere l’equilibrio”.

IL TABELLINO

Reti: Ahmetaj 17′, 28′ (N), Estrella 23′, 58′ (N).

FC Nola 1925: Montalti, Capone (61′ Luan Silva), Dell’Orfanello, D’Amore (87′ Romano), Setola, Nunziante, Marcelli (87′ Papa), Berardocco, Estrella (85′ Iannello), Ahmetaj (72′ Fangwa), Guarracino. A disposizione: De Franceschi, Cacciatore, Torma, Severino. Allenatore: Domenico Giampà.

Acerrana: Merola, Lomasto (53′ Padovano), Orta (46′ Talamo), Galeotafiore, Piacente, Sasso, Iannone (70′ Schiavino), Palma (53′ Serio), Franzese, Pinzolo (46′ Siciliano), Barone. A disposizione: Colella, Osagie, Ballarino, Picardi. Allenatore: Giovanni Cavallaro. Arbitro: Aurisano di Campobasso (assistenti Di Muzio di Foggia e Palazzo di Campobasso). Note: ammoniti Berardocco e Capone per il Nola, Franzese per l’Acerrana.

Ufficio