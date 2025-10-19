BASKET. Avellino travolge Torino: prima vittoria casalinga con una prova di forza totale

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket trova la serata perfetta e travolge la Reale Mutua Torino 83-54 nella sesta giornata di campionato. Una prestazione convincente per la squadra di coach Buscaglia, che sfata il tabù del PalaDelMauro conquistando il primo successo casalingo della stagione. Gara sempre in controllo per gli irpini, protagonisti di una prova corale fatta di intensità, difesa e dominio sotto canestro, con cinque uomini in doppia cifra e ben 43 rimbalzi conquistati. Sugli scudi Jaren Lewis, autore di 18 punti e 10 rimbalzi, ma l’intero gruppo ha risposto con maturità e coesione.

Avellino parte fortissimo con un Lewis ispirato che firma i primi sette dei nove punti iniziali. La squadra biancoverde impone subito il proprio ritmo e, con le triple di Mussini e Grande, scappa via sul 23-10. Torino fatica a costruire tiri aperti contro la difesa irpina e il primo periodo si chiude sul 27-12, con Chandler che fissa il massimo vantaggio momentaneo sul +17.

Nel secondo quarto il copione non cambia: Avellino domina a rimbalzo e gioca in transizione, trovando punti facili e ritmo offensivo. La forbice si allarga fino al 40-16 e poi al 47-20, massimo vantaggio del primo tempo. Torino non riesce a reagire e il PalaDelMauro applaude la miglior prestazione stagionale dei suoi.

Dopo l’intervallo, i piemontesi provano un sussulto con un parziale di 4-10 che li riporta a -19 (51-32), ma l’inerzia dura poco. Grande prende in mano la squadra e, con cinque punti consecutivi, spegne ogni velleità ospite riportando Avellino sul +22 (56-34). Il terzo quarto si chiude sul 62-39, con i biancoverdi sempre padroni del campo.

Nell’ultima frazione Avellino continua a spingere e dilaga fino al +33 (78-45), gestendo il vantaggio con autorità. Coach Buscaglia concede minuti anche al giovane Donati e la partita si chiude sull’83-54, tra gli applausi del pubblico di casa.

“Siamo contenti di aver vinto, ci tenevamo moltissimo a conquistare questi primi due punti in casa per dimostrare a noi stessi che abbiamo un percorso da fare. I ragazzi sono stati eccezionali e abbiamo fatto davvero un buon lavoro nella condivisione del pallone e a rimbalzo. Siamo contenti e ripartiamo da qui, ringraziando anche la dirigenza e la proprietà che ci è sempre stata vicina”, ha commentato coach Buscaglia nel post gara.

Per Avellino, oltre ai 18 punti di Lewis, 15 di Chandler, 14 di Grande, 12 di Mussini e 10 di Cicchetti. Doppia cifra anche per i rimbalzi (43 totali) e 27 assist di squadra, con una circolazione di palla fluida e coinvolgente.

Torino si ferma invece a 54 punti complessivi, con Teague (14), Allen (12) e Massone (11) unici in doppia cifra. Gli ospiti pagano la serata negativa al tiro (7/15 ai liberi, 24 rimbalzi totali) e la maggiore fisicità degli avversari.

Al PalaDelMauro, il Gruppo Lombardi Avellino Basket ha dato un segnale forte: il lavoro di squadra e la mentalità difensiva stanno iniziando a dare frutti concreti, e la stagione può davvero ripartire da questa vittoria.

Gruppo Lombardi Avellino Basket – Reale Mutua Torino 83-54

(27-12, 20-10, 15-17, 21-15)

Gruppo Lombardi Avellino Basket:

Jaren Lewis 18 (5/6, 1/1), J.J. Chandler 15 (5/10, 1/6), Alessandro Grande 14 (4/7, 2/4), Federico Mussini 12 (2/5, 2/3), Alexander Cicchetti 10 (4/6, 0/0), Giacomo Dell’Agnello 6 (3/3, 0/1), Andrea Zerini 4 (2/3, 0/1), Giovanni Pini 2 (1/2, 0/1), Cosimo Costi 2 (1/1, 0/0), Giacomo Donati 0 (0/1, 0/0), Mikk Jurkatamm 0 (0/0, 0/0), Mattia Fianco 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11/16

Rimbalzi: 39 (9 offensivi + 30 difensivi, Lewis 10)

Assist: 27 (Grande 6)

Allenatore: Maurizio Buscaglia

Reale Mutua Torino:

Macio Teague 14 (2/5, 2/5), Robert Allen 12 (5/12, 0/5), Federico Massone 11 (4/6, 1/5), Dario Zucca 5 (1/1, 1/2), Umberto Stazzonelli 4 (2/3, 0/0), Lorenzo Tortù 3 (0/2, 1/2), Matteo Schina 2 (1/1, 0/4), Davide Bruttini 2 (1/2, 0/0), Giovanni Severini 1 (0/1, 0/2), Marco Cusin 0 (0/3, 0/0)

Tiri liberi: 7/15

Rimbalzi: 24 (7 offensivi + 17 difensivi, Allen 7)

Assist: 10 (Massone 4)

Allenatore: Paolo Moretti

Arbitri: Salvatore Nuara di Treviso, Daniele Gai di Roma, Lorenzo Lupelli di Roma.