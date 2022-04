Il Nola 1925 riprende la corsa salvezza: battuto il Rotonda

DICHIARAZIONI “Complimenti al Rotonda, hanno giocato davvero bene e ci hanno messo in difficoltà – ha dichiarato il mister Carmelo Condemi – Alla fine penso che abbiamo meritato di vincere per la reazione e l’impegno, nonostante avessimo in campo ben 6 under in diverse fasi della gara. Era importante vincere per salire a quota 40. Sono contento per i tifosi, la società e lo staff”. “Importantissima vittoria – ha affermato il centrocampista Giuseppe Staiano – Sono contento per il ritorno in campo, felice di aver dato il mio contributo. Dedico questa vittoria a mio padre che è in ospedale e sta lottando, ed io con lui”.