Il Fai Nola a Caivano per una suggestiva serata a Palazzo Capece: grande successo di pubblico

Caivano – Un evento culturale di grande respiro sull’asse “Nola – Caivano”. E’ quello svoltosi ieri sera – sabato 18 ottobre – presso Palazzo Capece, promosso dal gruppo del FAI NOLA .

L’iniziativa ha visto una grande partecipazione di pubblico introdotto in un suggestivo percorso di musica e teatro per favorire lo storytelling sensoriale ed esperenziale della bellissima dimora ottocentesca. Perfetta padrona di casa è stata Nora Capece che ha aperto non solo le porte del palazzo, ma anche quelle della memoria di famiglia. La visita è iniziata con la presentazione di Antonella Passariello con al centro della narrazione, la storia della famiglia Capece e della dimora nei suoi ultimi 350 anni. Vicende talvolta tinte di giallo, in particolare quelle che vedono protagonista della signora Maria Capece Libertini. E’ stato un evento anche per sottolineare una rappresentazione di Caivano – città ricca di tradizione – diversa da quella dei soliti luoghi comuni.

La serata è stata arricchita dalle esibizioni teatrali curate con stile coinvolgente dal direttore artistico Gennaro Caliendo, con la partecipazione dell’attore Antonio La Manna con i contributi musicali di Antonietta Sorrentino e Antonio Marotta e alla grazia della danza con Emanuela Futia. Un lavoro che ha visto il prezioso coordinamento di Michelina Siracusano che ha catturato l’attenzione del pubblico anche nelle vesti di attrice – e di Mario Romano – responsabile del gruppo Fai Nola – .

La serata si è conclusa con una degustazione e illustrazione di vini del territorio in collaborazione con la Cooperativa Agricola Sociale Eccellenze Nolane che ha offerto assaggi di prodotti tipici campani e l’AIS Campania per la degustazione dei vini.