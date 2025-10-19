Regionali in Campania: la partita irpina tra conferme e nuove sfide

Ultimi giorni di trattative prima della presentazione delle liste

A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione ufficiale delle liste, fissata per sabato 25 ottobre, la corsa alle Elezioni Regionali in Campania entra nel vivo anche in Irpinia.

Il quadro politico provinciale, in costante evoluzione, si muove tra conferme, ritorni e nuovi ingressi, mentre partiti e movimenti sono impegnati nelle ultime trattative per definire candidature e alleanze.

L’attenzione resta alta dopo le ufficialità di Laura Nargi con Forza Italia e Gianluca Festa nella lista Cirielli Presidente, due mosse che hanno riacceso il dibattito politico in provincia. Ma, a giudicare dai movimenti delle ultime ore, le sorprese non sembrano ancora finite.

Centrosinistra: tra certezze e tensioni interne

Partito Democratico

Nel Partito Democratico la candidatura del consigliere uscente Maurizio Petracca è ormai una certezza. Accanto a lui dovrebbe esserci Antonio Gengaro, ex candidato sindaco di Avellino, anche se permangono tensioni interne legate alla definizione delle quote femminili e alla rappresentanza dell’area Schlein.

Tra i nomi in campo figurano Anna Nazzaro (consigliera comunale di Atripalda), Stefania Di Cicilia (ex sindaca di Villamaina), Laura Cervinaro (vicesindaca di Ariano Irpino) e Antonia Caruso (dottoressa di Avella).

In discussione anche le possibili candidature di Giuseppe Caruso, presidente del Forum dei Giovani della Campania, e di Rosetta D’Amelio, già presidente del Consiglio regionale e attuale presidente della Commissione Garanzia del partito.

Movimento 5 Stelle

Più definita la situazione nel Movimento 5 Stelle, dove la lista è praticamente chiusa. In corsa:

• Vincenzo Ciampi, consigliere uscente ed ex sindaco di Avellino

• Anna Ansalone, consigliera comunale di Montoro

• Luca Orsogna, presidente del consiglio comunale di Ariano Irpino

• Tiziana Guidi, attivista ambientale

L’ultima posizione potrebbe essere riservata a una figura della società civile, con attenzione ai temi del lavoro.

Alleanza Verdi e Sinistra

Il fronte ecologista conferma i volti storici. In lista Luigi Tuccia, segretario provinciale dei Verdi, e Giancarlo Giordano, presidente regionale di Sinistra Italiana. Con loro Roberto Montefusco e Giuseppina Volpe; resta da definire una candidatura femminile per completare la squadra.

“Fico Presidente”

La lista civica “Fico Presidente”, espressione del candidato governatore Roberto Fico, è stata presentata a Napoli. In Irpinia sarà guidata dalla giornalista e scrittrice Maria Laura Amendola, affiancata da Franco Fiordellisi (ex segretario provinciale della CGIL) e Luigi Famiglietti (ex deputato). Le altre candidature saranno ufficializzate a breve.

Casa Riformista

Nel polo di area riformista guidato da Matteo Renzi, spicca la candidatura del consigliere regionale uscente Enzo Alaia, insieme a Franco Di Cecilia (consigliere provinciale), Stefania Di Nardo (vicesindaca di Mercogliano) e Mariangela Vietri (assessora di Solofra).

A Testa Alta

La lista “A Testa Alta”, schierata con il candidato presidente Roberto Fico, vedrà in campo Antonello Cerrato, consigliere comunale di Montoro, e Pino Rosato, ex dirigente dell’Asl di Avellino. Restano fuori dai giochi, al momento, figure di rilievo come Carlo Iannace.

Noi di Centro

Il partito di Clemente Mastella punta in Irpinia su Guerino Gazzella (segretario provinciale), Giuseppe Lombardi (patron dell’Avellino Basket) e Pasquale Giuditta, già sindaco di Summonte e cognato di Mastella. Gli altri due nomi sono in via di definizione.

Centrodestra: tra ritorni eccellenti e nuovi ingressi

Forza Italia

Il partito guidato da Antonio Tajani presenta in Irpinia il consigliere uscente Livio Petitto, l’ex sindaca di Avellino Laura Nargi e Giuliana Franciosa, presidente del Conservatorio “Cimarosa”.

In valutazione i profili di Michele De Piano, per la Valle dell’Irno, e dell’imprenditore Angelo Nudo. Possibile presenza anche della consigliera di Montoro Selenia Panebianco.

Fratelli d’Italia

Nel partito della premier Giorgia Meloni, in lista ci saranno Franco Mazzariello (consigliere provinciale) ed Ettore Zecchino (già assessore regionale). La presidente provinciale Ines Fruncillo dovrebbe completare la squadra, in attesa degli ultimi nomi.

Lega

La Lega appare la più avanti nella definizione delle candidature: certi Sabino Morano (vicecommissario provinciale), Maria Elena Iaverone (coordinatrice cittadina) e Maria Sabina Galasso. Le ultime candidature saranno ufficializzate a breve.

Cirielli Presidente

Attorno alla lista “Cirielli Presidente”, che rappresenta il candidato governatore del centrodestra Edmondo Cirielli, cresce l’attenzione politica. La regia è affidata all’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa, che sarà in lista. Gli altri quattro nomi saranno comunicati nei prossimi giorni.

Noi Moderati e Democrazia Cristiana

Nel fronte centrista della coalizione, Noi Moderati, il partito di Maurizio Lupi e Mara Carfagna, ha già ufficializzato Pietro Paolo Rozza, proposto dalla coordinatrice provinciale Antonella Pecchia. Si fa anche il nome di Domenico Gambacorta, già sindaco di Ariano Irpino e presidente della Provincia.

Presente nella coalizione anche la Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi, ancora al lavoro sulla lista definitiva.

Le altre forze

Dimensione Bandecchi

Si affaccia anche “Dimensione Bandecchi”, movimento promosso dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi, intenzionato a radicarsi in Campania con una propria articolazione irpina.

P.E.R. – Popolo, Equità, Responsabilità

La lista P.E.R., a sostegno del candidato presidente Nicola Campanile, punta su Carlo Mele, figura nota per l’impegno nel sociale.

Campania Popolare

Infine, la coalizione di Campania Popolare, che sostiene il candidato presidente Giuliano Granato, ha già ufficializzato i propri candidati irpini: Arturo Bonito, Michela Arricale, Roberto Vecchione e Maura Iannaccone.

Durante la presentazione al Circolo della Stampa di Avellino, Granato ha rilanciato l’idea di un “terzo spazio popolare”, alternativo ai due poli tradizionali, fondato su giustizia sociale, lavoro e sviluppo territoriale.

Verso il 25 ottobre: ultimi equilibri prima della sfida

Con il conto alla rovescia ormai iniziato, il quadro politico irpino per le Regionali 2025 si avvia alla definizione finale.

In provincia di Avellino, dove sono quattro i seggi in palio, la competizione si preannuncia particolarmente accesa.

Ogni schieramento, da destra a sinistra, lavora per completare la propria rappresentanza territoriale e presentarsi al voto del 23 e 24 novembre con liste pronte e rotta chiara verso Palazzo Santa Lucia.