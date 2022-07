Governo, Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA (M5S):”Nostra permanenza al governo non dipende da noi ma dall’accoglimento delle nostre proposte”

“Il decreto aiuti purtroppo non risolve il problema dei crediti fiscali legati al Superbonus e lascia centinaia di cantieri a metà. Se non risolviamo alcuni problemi – questo tra gli altri – è evidente che sarà difficile votare il decreto al Senato. Non è il momento di fare dibattiti sui partiti politici ma quello di mettere al centro i temi e le proposte per imprese e famiglie.

Quanto alla permanenza o meno del M5S al governo, non dipende da noi, ma piuttosto da quanto in concreto verranno prese in considerazione le nove proposte presentate a Draghi: dal tetto minimo ai salari al contrasto al caro bollette. Se le problematiche saranno risolte, allora si continuerà con maggior forza a sostenere il Governo, altrimenti si faranno altre scelte”.