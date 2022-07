SPERONE. E’ emergenza acqua, a creare problemi adesso anche la corrente che manca. “Uniti per Sperone” propone l’acquisto un generatore

Giorni difficili a Sperone per i suoi residenti che dopo alcuni giorni di interruzione dell’erogazione dell’acqua durante le ore notturne per una carenza della stessa dovuta ad un abbassamento delle falde ora anche la corrente pone ulteriori problemi ai pozzi comunali perchè le pompe non possono fare il loro lavoro. Il sindaco Adolfo Alaia in un post sul proprio profilo social ha avvisato la popolazione di ciò che sta accadendo: “Si avvisa che manca corrente e di conseguenza l’acqua perché i motori delle pompe di erogazione non possono entrare in funzione. Abbiamo sollecitano l’Enel, ma ci sono guasti in più punti per il temporale che c’è stato. Stanno lavorando per risolvere quanto prima”.

Il gruppo consiliare “Uniti per Sperone” risponde: “Le domande sono semplici al Sindaco e all’assessore delegato.

1- Sono anni che si ripete lo stesso problema, dovuto, si dice, ad un problema della rete elettrica.

Ma se abbiamo le casse così floride come viene raccontato, perché non acquistiamo un gruppo elettrogeno a supporto del pozzo che entri in funzione al momento di problematica con Enel?

Se è per il fatto che si sta facendo il nuovo pozzo chiediamo tempi certi e relativamente sicuri, per evitare altri disagi come questo. Viceversa si valuti acquisto del gruppo. 2- Se il problema si reitera da anni, perché non si cerca di capire se c’è responsabilità del proprietario della rete elettrica per mancati investimenti sulla rete stessa? Sono semplici domande che porremo anche in via ufficiale, senza la presunzione di essere nel giusto, ma con la convinzione che si devono dare le necessarie spiegazioni alla popolazione”.

