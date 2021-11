Giovannino di Tu sì que vales, il disturbatore di Sabrina Ferilli è il nolano Giovanni Iovino

Molti si sono chiesti chi fosse Giovannino, con il mantello rosso di Tu sì que vales? Ebbene il personaggio che quest’anno tanto ha fatto divertire gli spettatori del programma con le sue tante marachelle fatte nei confronti di Sabrina Ferilli è un 26 enne di Nola, Giovanni Iovino.

Il piccoletto dispettoso è stato interpretato da Giovanni Iovino, un attore e cabarettista di Nola che si è divertito a regalare sketch con il so mantello rosso in questi mesi. Sotto la maschera di Giovannino quindi c’è lui. Il suo nome è davvero Giovanni e su Instagram si fa chiamare proprio @giovanni_is_giovannino. Insomma, il nome è vero! Si diverte anche su Tik Tok, dove potete trovarlo come @jonnytokk.

Per il 26enne nolano, quello interpretato nel programma “Tu sì que vales”, non è il primo ruolo nel mondo dello spettacolo per Iovino, anzi vanta ruoli non indifferenti. Ha recitato nella terza stagione di Gomorra, poi al cinema in Napoli Velata di Ferzan Ozpetek e anche in Pinocchio di Matteo Garrone, dove ha interpretato Pulcinella e il coniglio. Fa parte anche di una compagnia teatrale di Nola “Pipariello” di Antonio Esposito.

