Frigento: 80enne Trovato Semicarbonizzato nella sua Abitazione

– Poco fa, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti presso l’abitazione di un 80enne, ritrovato cadavere nella sua camera da letto semicarbonizzata. Sul luogo sono giunti anche il personale del 118 e i Vigili del Fuoco.

Le circostanze della morte sono ancora poco chiare e le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incidente. Il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco suggerisce che potrebbe essersi trattato di un incendio domestico, ma ulteriori dettagli emergeranno solo con l’avanzare delle investigazioni.

La comunità di Frigento è profondamente scossa dall’accaduto, in attesa di capire meglio cosa possa aver provocato questa tragedia. Le autorità stanno lavorando intensamente per raccogliere tutte le informazioni necessarie e fare luce su quanto accaduto.