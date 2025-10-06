Frattamaggiore, tragedia nella Polizia Municipale: agente si toglie la vita, era incinta di otto mesi

Un dramma sconvolgente ha scosso questa mattina le comunità di Frattamaggiore e Sant’Arpino. Una donna di 40 anni, agente della Polizia Municipale di Frattamaggiore, si è tolta la vita nella sua abitazione di Sant’Arpino utilizzando la pistola d’ordinanza. La vittima, incinta all’ottavo mese di gravidanza, era molto conosciuta e stimata dai colleghi per la sua professionalità e dedizione al servizio.

L’allarme è scattato intorno alle prime ore del mattino, quando un forte colpo di arma da fuoco ha fatto accorrere i familiari, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Aversa, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo le prime ipotesi investigative, la tragedia potrebbe essere legata a un grave stato di depressione perinatale, una forma di disagio psicologico che può manifestarsi durante la gravidanza o nei mesi successivi. Tuttavia, le indagini restano aperte e gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e elementi utili per ricostruire con precisione quanto accaduto.