Francesca Grassi presenta il suo ultimo libro: “Dentro la borsetta”. L’8 ottobre al Palazzo Reale di Napoli

“Dentro una borsetta” è l’ultimo libro scritto da Francesca Grassi, un saggio che raccoglie interviste a donne straordinarie che si sono distinte nel loro campo (sport, medicina, lotta all’inclusione, legge, imprenditorialità, cinema, teatro) o che hanno vissuto un momento particolare della loro vita che le ha portate a compiere gesti di cui poi si sono pentite. Tra di loro non vi è nessun legame, non si conoscono, ma c’è un filo conduttore che le riporta all’interno del loro essere donna, e questo filo è la borsa. Tutte le donne amano le borse, tutte le indossano: piccole, grandi, di pelle, paglia, stoffa, con ricami oppure semplici. Le borse sono da sempre presenti nella vita delle donne e sono diventate, nel corso dei secoli, non solo un’icona di stile, ma anche il simbolo perfetto di tutto ciò che la donna vorrebbe portare con sé ogniqualvolta che lascia la propria casa e va in giro per motivi lavorativi o familiari. Quasi come se quel piccolo oggetto ornamentale fosse una sorta di guscio protettivo che nasconde e protegge la donna rendendola simile a una lumaca che mai abbandona il suo bagaglio di emozioni e affetti.

L’appuntamento è domenica 8 ottobre a Napoli al palazzo Reale presso la sala Cristallo alle ore 16.