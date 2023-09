BAIANESE. In Memoriam: Il Dott. Orazio Corvino – Un Tributo da Fulvio Litto

Nel cuore della comunità di Baiano, una figura risplendeva con la luce della dedizione, dell’umanità e dell’empatia. Il Dott. Orazio Corvino, medico di lunga data e pilastro della Misericordia, ci ha lasciato, lasciando un vuoto nel nostro mondo e nei nostri cuori. Oggi, attraverso le parole di Fulvio Litto, infermiere del pronto soccorso di Avellino, vogliamo ricordare e onorare la vita e la carriera di questo straordinario professionista medico.

Il Dott. Corvino era molto più di un medico per la comunità di Avellino; era una fonte di conforto, un amico e un punto di riferimento per coloro che avevano bisogno di assistenza medica e di una parola gentile. La sua dedizione al benessere dei suoi pazienti era ineguagliabile, e la sua attenzione ai dettagli e la sua cura scrupolosa lo hanno reso un medico rispettato e ammirato da tutti.

Purtroppo, però, il destino aveva altri piani. Nonostante il suo profondo desiderio di contribuire, la malattia lo aveva colpito con una ferocia implacabile, portandolo via da noi troppo presto.

Ma nonostante la sua scomparsa, il Dott. Corvino lascia un’eredità di gentilezza, dedizione e compassione che continuerà a illuminare le nostre vite. Sono le parole di Fulvio Litto. Le sue azioni altruiste e il suo amore per la Misericordia rimarranno come un faro di speranza e ispirazione per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, continua Litto.

Addio, Dott. Corvino. La sua luce continuerà a brillare nei nostri cuori e nelle azioni che intraprendiamo per gli altri, proprio come faceva lui ogni giorno della sua vita.

Dal tuo amico, Litto Fulvio