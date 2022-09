Forino(Av): Assessore Lima “A breve riattivazione della Palestra della Scuola Secondaria “

Siamo davvero in dirittura d’arrivo per la riapertura della Palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado Botto Picella. Stando alle rassicurazioni dell’Assessore Opere Pubbliche Ing. Lima , dopo l’ apertura della seconda porta di emergenza, a breve la struttura di Via Marconi sarà riconsegnata agli alunni dell’I.C. Forino , visto che la stessa in questi giorni vedrà la risistemazione di una noiosa infiltrazione di acqua piovana sul lato esterno della copertura, cui già è stato dato mando ad una apposita ditta , la quale fatti i dovuti sopralluoghi con lo stesso Assessore , a brevissimo provvederà a risolvere il problema. In effetti tutti aspettano questo momento , quantomeno la possibilità di consentire agli alunni di poter fruire della Palestra Comunale per poter fruire dei suoi spazi nell’ ora di educazione motoria. Ottima notizia, per l’ istituzione scolastica forinese che dopo il duro periodo di Pandemia ,vde in questa riapertura, un ulteriore segnale di normalità quotidiana e scolastica, in attesa dei 620.000 Euro del PNR che la rimetterà completamente a nuovo . Daniele Biondi