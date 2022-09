AVELLINO. Vigili del Fuoco, Davide Argenio e Angelo Mancini, nuovi ispettori antincendio

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino da oggi 14 settembre, ha due nuovi Ispettori Antincendio. Infatti Davide Argenio e Angelo Mancini, dopo aver espletato le prove concorsuali per 313 posti per l’accesso alla qualifica di Ispettore Antincendio, hanno brillantemente superato gli esami di fine corso conseguendo la nomina di Ispettore Antincendio. Il Comandante Ing. Mario Bellizzi, unitamente a tutto il personale del Comando, nel complimentarsi per il prestigioso traguardo raggiunto, fa i migliori auguri di un proficuo lavoro e di una brillante carriera a Davide ed Angelo.