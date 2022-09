Torre del Greco: scippa una collana. Arrestato.

Ieri mattina una donna si è presentata al Commissariato di Torre del Greco segnalando che poco prima, mentre percorreva via Sedivola, era stata sorpresa alle spalle da un uomo che le aveva sfilato dal collo una catenina d’oro per poi darsi alla fuga verso piazza Martiri D’Africa.

In quei frangenti, una pattuglia della Polizia Municipale è stata avvicinata da alcune persone che avevano assistito allo scippo, pertanto si è messa alla ricerca dell’uomo unitamente agli agenti del Commissariato che subito sono sopraggiunti; poco dopo, i poliziotti lo hanno rintracciato e bloccato in viale Ungheria.

F.Z., 44enne oplontino con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto con strappo mentre la collana è stata restituita alla legittima proprietaria.