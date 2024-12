Forino (Av): Torna al suo antico splendore l’ immagine del Sacro Cuore di Gesù commissionata dal popolo di Forino come Voto di ringraziamento per la fine della Prima Guerra Mondiale.

Ci sono storie che a volte vengono fuori per fatidico caso , per inaspettata casualità . Questa è la Storia dell’ immagine del Sacro Cuore di Gesù conservata presso la Chiesa di San Biagio a Forino , che Padre Marco Masi, Parroco locale, visto l’ incidere del tempo, lo scorso anno decise di far restaurare dal Dottor Restauratore Marco Simeone. Restauro avvenuto grazie all’ impegno economico di una benefattrice forinese e terminato in questi giorni , il quale ha portato dietro di se molte sorprese e inaspettate novità. Partiamo dal dato tecnico : Scultura in gesso policroma con decori in oro zecchino con dimensioni antropometriche naturali di altezza 1.80 cm , autore Rosa Zanazio e C. di Roma. Infine l’ anno di realizzazione 1919 . E proprio da questa data nasce l’ intera ed emozionante vicenda . Infatti da un ‘ iscrizione latina di una targa rievocativa posta sul fronte basso dell’ immagine , la quale ha non poco incuriosito lo stesso restauratore dottor Simeone, è arrivata l’ inaspettata sorpresa . Lo stesso restauratore ha affidato la traduzione latina alla Dottoressa Ilenia Gullo e la meraviglia è stata grande . Così la dottoressa Gullo

“È un esempio di latino moderno, caratterizzato da un tono religioso (solenne e celebrativo) ma contemporaneamente patriottico, in cui si celebra la fine della Prima Guerra Mondiale attribuendo tale evento alla protezione divina.

La traduzione migliore è questa:

Al Sommo Re della pace, che, commosso dal Sacro Cuore, unico poté porre fine, con la gloriosa vittoria degli Italiani, contro ogni speranza, alla guerra più crudele di tutte che per quattro anni tormentò quasi tutte le genti d’Europa, molti cittadini fedeli di questa Città, rendendo grandi grazie per un così grande dono, eressero con le loro offerte.”

Forino dunque si prostrò al Signore chiedendo con infinita fiducia la fine di quel terribile Primo Conflitto Mondiale. Ed il ringraziamento fu dei più sontuosi. L’ affidamento al Re dei Re della cittadina irpina con la commissione di una stupenda immagine la quale dopo ben 117 anni e’ tornata ai fasti dei tempi che furono. Daniele Biondi