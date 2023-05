Forino (Av). Prof. Fruncillo, capogruppo Minoranza Comunale: “Il Tempo delle attese è terminato. Subito un Consiglio Comunale Straordinario sulla grave situazione del dissesto Idrogeologico”

Celzi non può più attendere, come il grave dissesto idrogeologico. Siamo ormai basiti . Su questi presupposti non posso che formalizzare una richiesta convocazione urgente in seduta straordinaria del consiglio comunale. ” Così ci ha dichiarato il Prof Fruncillo Capogruppo Minoranza al Comune di Forino. Forino alla ribalta nazionale , Forino di nuovo colpita , stravolta di quanto accaduto Giovedì 25 Maggio , giorno dell’ Alluvione dove danni, distruzione ed una vittima hanno costellato un frangente di storia recente da dimenticare al più presto possibile. Così che lo stesso FRUNCILLO ha richiesto formalmente una convocazione di Urgenza del Consiglio Comunale.

“Caro Presidente del consiglio comunale, cari Capigruppo, Caro Sindaco. con la presente inoltro formale richiesta di convocazione urgente e straordinaria del consiglio comunale per discutere del dissesto geologico del territorio comunale e della situazione di particolare fragilità del tessuto urbano e segnatamente della frazione Celzi. Gli eventi dei giorni scorsi mostrano con estrema evidenza – se mai ce ne fosse stato ancora bisogno – che la situazione va affrontata con determinazione e consapevolezza e in un clima di collaborazione tra tutti, in particolare tra coloro che hanno, in questo momento, la responsabilità di amministrare il comune sebbene con ruoli e responsabilità diverse.

Penso che sia necessario un consiglio comunale in cui ciascuno possa fornire contributi e riflessioni di analisi del problema, nonché proposte che possano concorrere ad affrontare al meglio la situazione. Sono ben consapevole che non basterà la discussione in consiglio comunale e che non sarà certamente sufficiente un “dibattito”. Ma bisogna iniziare un percorso nuovo che si faccia carico di un confronto continuo con i cittadini che abbia a riferimento le loro sofferenze e non l’attribuzione di meriti – supposto o reali – di persone e parti politiche. Il consiglio comunale in quanto espressione dell’intera comunità ha il dovere di ascoltare i cittadini e di esprimere con chiarezza intendimenti e proposte. Il consiglio comunale può promuovere lo sforzo collettivo che superi sterili protagonismi e può autorevolmente sollecitare il sostegno delle istituzioni sovracomunali. La riunione straordinaria del consiglio comunale è allora l’occasione per invocare il contributo di ciascuno, amministratori e comuni cittadini. Chiedo a tutti voi di condividere la presenta richiesta di convocazione urgente del consiglio comunale in una data da concordare nel corso della settimana per discutere un solo punto. Dissesto idrogeologico del comune, allagamenti alla frazione Celzi: analisi della situazione e programmazione di interventi e iniziative Distinti saluti .”

Il capogruppo di Forino Polis Domenico Fruncillo