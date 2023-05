ARIANO IRPINO-MELITO IRPINO. Tre giovani vite spezzate in un tragico incidente stradale. Le vittime

Gravissimo il bilancio di un incidente avvenuto lungo la statale 90, all’altezza di Troia, nel Foggiano.A scontrarsi un auto e due moto, su queste 4 giovani Irpini, tre di loro sono morti sul colpo. Sul posto le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso, vigili del fuoco e sanitari del 118. Il conducente dell’auto rimasto ferito, ma non in pericolo di vita, ed è stato trasferito sotto shock agli Ospedali Riuniti. Le vittime sono tutte della provincia di Avellino: due di Ariano e una di Melito Irpino. Emilio D’Avella, 30 anni, di Ariano Irpino, Pamela Mustone, di 33, di Melito Irpino, e Emanuele Serafino, 32, di Ariano Irpino. Due di loro, D’Avella e Mustone, erano fidanzati. Ferito in modo lieve il conducente dell’auto, una Dacia Duster, con la quale le motociclette sono entrate in collisione per cause da accertare. Al diffondersi della notizia sul posto si sono portati parenti ed amici delle vittime, decine di ragazzi hanno raggiunto, sconvolti, il luogo della tragedia. Il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza ha rinviato, in segno di lutto, il consiglio comunale di domani.