Calcio Serie C, 23a giornata. Doppio gancio dell’Avellino ad inizio ripresa, poi la Cavese accorcia ma è domata

Avellino-Cavese 2-1

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore (90′ Todisco); De Cristofaro, Palmiero, Sounas (82′ Rocca); Panico (74′ Redan); Patierno (82′ Gori), Campanile (46′ Russo). A disposizione: Marson, Manzi, Cionek, Llano, Armellino. All. Biancolino

Cavese (3-5-2): Boffelli; Peretti (58′ Diarraasouba), Piana, Saio; Rizzo (58′ Loreto), Sannipoli (82′ Diop) Konate, Vitale (89′ Vigliotti), Marchisano; Sorrentino, Fella (89′ Marranzino). A disposizione: Di Somma, Lamberti, Barba, Maffei, Barone, Citarella, Pezzella, Badje, All. Maiuri

Arbitro: Maccarini di Arezzo

Assistenti: Decorato di Cosenza e Tesi di Padova

Quarto Uomo: D’Agnillo di Vasto

Note: ammoniti Piana, Fella, Panico, Sannipoli, Vitale, Cancellotti; recupero s.t. 4′

Reti: 48′ Patierno (A), 50′ Russo (A), 62′ Fella (C)

di Lucio Ianniciello

L’Avellino si aggiudica il derby con la Cavese, un inizio ripresa folgorante è stato decisivo, Panico protagonista e reti di Patierno e Russo. Brava la Cavese ad accorciare con Fella. Applausi a fine gara per i lupi.

Biancolino conferma Rigione in difesa, a centrocampo rientra Sounas dalla squalifica, in attacco la sorpresa è Campanile, a completare il reparto Panico e Patierno. Indisponibili D’Ausilio e Mutanda. Cavese col 3-5-2, nella formazione titolare gli ex Rizzo, Sannipoli e Fella. Si parte con un’incursione di Panico e un tiro alle stelle di Vitale. Dopo 17′ tre ammoniti, Piana e Fella per i metelliani, Panico per gli irpini. Due giri di lancette e gli ospiti si rendono pericolosi, da Sannipoli a Sorrentino, zampata sotto porta sopra la traversa. Ci riprova la Cavese, tiro da fuori area ancora di Sorrentino neutralizzato da Iannarilli. Al 28′ una palombella di Marchisano per poco non gioca un brutto scherzo a Iannnarilli. L’Avellino si fa vivo al 30′ con Patierno, imbeccato da Cancellotti, conclusione deviata in corner da Boffelli. La botta di De Cristofaro, a cui si oppone Boffelli, da’ seguito alla produzione offensiva irpina. La partita cresce d’intensità, tiro di Vitale bloccato da Iannarilli e rasoiata fuori misura di Sorrentino. Si guadagnano gli spogliatoi con il risultato ad occhiali.

Un inizio di ripresa travolgente per l’Avellino. Al 48′ il vantaggio di Patierno, a due passi dalla porta spinge in rete, assistito da Panico. Al 50′ è raddoppio, Panico si veste ancora da assist man, il subentrato Russo deve solo gonfiare il sacco. Al 55′ un devastante Panico riceve e, da posizione defilata, scaglia un gran tiro che Boffelli devia sulla traversa. La Cavese cerca di reagire con un colpo di testa di Vitale, non di molto lontano dall’incrocio dei pali. I metelliani sono nel match e lo riaprono con un bel gol, Sorrentino suggerisce per Fella, piatto chirurgico per il 2-1. Ospiti galvanizzati e sostenuti da un bel numero di tifosi giunti da Cava. Il match è piacevole, Biancolino rimpiazza Panico con Redan. Botta e risposta Sannipoli-Patierno, colpo di testa alto del primo e tra le braccia di Boffelli del secondo. Spazio a Rocca e Gori in casa Avellino. Proprio Gori con un diagonale manda fuori. Quattro i minuti di recupero, l’Avellino porta a casa una vittoria importantissima.